Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Вердеру», ведя 2:0 к 89-й минуте

В третьем туре чемпионата Германии «Вердер» на выезде добыл волевую победу над дортмундской «Боруссией» – 3:2.

Бременцы проигрывали со счетом 0:2 до 89-й минуты, после чего забили три гола за шесть минут.

В другом матче «Хоффенхайм» разгромил «Байер» (3:0), за который выступают Андрей Лунев (сейчас травмирован) и Сердар Азмун (отыграл 75 минут).

Германия. Бундеслига. 3-й тур

Боруссия – Вердер – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Брандт, 45+2; 2:0 – Геррейру, 77; 2:1 – Бьюкэнан, 89; 2:2 – Шмидт, 90+3; 2:3 – Бурк, 90+5.

Байер – Хоффенхайм – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Баумгартнер, 9; 0:2 – Крамарич, 35; 0:3 – Рюттер, 78.

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