Фомин, Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо»; у «Спартака» сыграют Джикия, Промес и Соболев

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч шестого тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Грулев, Осокин, Кутицкий, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рыбус, Кофрие, Рассказов, Маслов, Классен, Пруцев, Николсон, Шитов, Зиньковский.
- Дерби состоится сегодня на «ВТБ Арене».
- Начало – в 17:30 мск.
- «Спартак» лидирует в РПЛ после 5 туров, «Динамо» идет на 6-м месте.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ