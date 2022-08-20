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    Фомин, Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо»; у «Спартака» сыграют Джикия, Промес и Соболев

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч шестого тура чемпионата России.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

    Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Грулев, Осокин, Кутицкий, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рыбус, Кофрие, Рассказов, Маслов, Классен, Пруцев, Николсон, Шитов, Зиньковский.

    • Дерби состоится сегодня на «ВТБ Арене».
    • Начало – в 17:30 мск.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ после 5 туров, «Динамо» идет на 6-м месте.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19644

      derrik2000 11 минут назад

      Чё, Умярова некому заменить в основе???
      Из матча в матч уже надоел своей "игрой".

      0
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      Рейтинг: +5015

      Беспонтий 25 минут назад

      без "федориного горя" динамо побежит как в прошлом году до его прихода
      который всё испортил
      может недалеко и убежит
      но теперь игра точно будет огненной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2747

      Ziklop 50 минут назад

      у Динамо шансов нет.

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      Рейтинг: +32567

      oyabun 52 минуты назад

      Составы без сюрпризов у обеих команд. Ждем красивой игры!

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