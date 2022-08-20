«Безусловно!». Мантуан – о победе сборной Бразилии на ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

– Выиграет ли Бразилия Чм-2022?

– Безусловно! Для меня Бразилия – один из главных фаворитов турнира, все бразильцы «Зенита» болеют и переживают за команду своей родины.

Но вы знаете, мы стараемся не затрагивать эту тему, сохраняем спокойствие с одной единственной целью – не спугнуть удачу!

Хотя, конечно, по уровню, таланту и мастерству футболистов это наикрутейшая сборная, которая, уверен, в Катаре покажет феноменальный футбол и отличный результат.

– Назовите трех самых великих, на ваш взгляд, бразильских спортсменов. Мой личный рейтинг таков: первый Пеле, второй Айртон Сенна, третий Гарринча.

– Мой топ-3 абсолютно совпадает с вашим! Пеле вне конкуренции, Сенна – феноменальный представитель автогонок Формулы-1, а вот кандидатур на третью позицию в моей стране очень и очень много.

Однако да, как личность, футболист и профессионал Гарринча совершенно потрясающий человек.