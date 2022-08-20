Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Безусловно!». Мантуан – о победе сборной Бразилии на ЧМ-2022

20 августа 2022, 15:53

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

– Выиграет ли Бразилия Чм-2022?

– Безусловно! Для меня Бразилия – один из главных фаворитов турнира, все бразильцы «Зенита» болеют и переживают за команду своей родины.

Но вы знаете, мы стараемся не затрагивать эту тему, сохраняем спокойствие с одной единственной целью – не спугнуть удачу!

Хотя, конечно, по уровню, таланту и мастерству футболистов это наикрутейшая сборная, которая, уверен, в Катаре покажет феноменальный футбол и отличный результат.

– Назовите трех самых великих, на ваш взгляд, бразильских спортсменов. Мой личный рейтинг таков: первый Пеле, второй Айртон Сенна, третий Гарринча.

– Мой топ-3 абсолютно совпадает с вашим! Пеле вне конкуренции, Сенна – феноменальный представитель автогонок Формулы-1, а вот кандидатур на третью позицию в моей стране очень и очень много.

Однако да, как личность, футболист и профессионал Гарринча совершенно потрясающий человек.

  • На ЧМ бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Камеруном и Швейцарией.
  • Это единственная сборная в истории, становившаяся чемпионом мира 5 раз.

Еще по теме:
Фелипе Аугусто дружит с двумя футболистами «Зенита» 2
«Зенит» может избавиться от Мантуана 5
«Зенит» может обменяться игроками с бразильским клубом 2
Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Бразилия Мантуан Густаво
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
2
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
7
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
11
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
Все новости
Все новости
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
3
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+