«Безусловно!». Мантуан – о победе сборной Бразилии на ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.
– Выиграет ли Бразилия Чм-2022?
– Безусловно! Для меня Бразилия – один из главных фаворитов турнира, все бразильцы «Зенита» болеют и переживают за команду своей родины.
Но вы знаете, мы стараемся не затрагивать эту тему, сохраняем спокойствие с одной единственной целью – не спугнуть удачу!
Хотя, конечно, по уровню, таланту и мастерству футболистов это наикрутейшая сборная, которая, уверен, в Катаре покажет феноменальный футбол и отличный результат.
– Назовите трех самых великих, на ваш взгляд, бразильских спортсменов. Мой личный рейтинг таков: первый Пеле, второй Айртон Сенна, третий Гарринча.
– Мой топ-3 абсолютно совпадает с вашим! Пеле вне конкуренции, Сенна – феноменальный представитель автогонок Формулы-1, а вот кандидатур на третью позицию в моей стране очень и очень много.
Однако да, как личность, футболист и профессионал Гарринча совершенно потрясающий человек.
- На ЧМ бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Камеруном и Швейцарией.
- Это единственная сборная в истории, становившаяся чемпионом мира 5 раз.