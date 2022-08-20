Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Безусловно!». Мантуан – о победе сборной Бразилии на ЧМ-2022

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

    – Выиграет ли Бразилия Чм-2022?

    – Безусловно! Для меня Бразилия – один из главных фаворитов турнира, все бразильцы «Зенита» болеют и переживают за команду своей родины.

    Но вы знаете, мы стараемся не затрагивать эту тему, сохраняем спокойствие с одной единственной целью – не спугнуть удачу!

    Хотя, конечно, по уровню, таланту и мастерству футболистов это наикрутейшая сборная, которая, уверен, в Катаре покажет феноменальный футбол и отличный результат.

    – Назовите трех самых великих, на ваш взгляд, бразильских спортсменов. Мой личный рейтинг таков: первый Пеле, второй Айртон Сенна, третий Гарринча.

    – Мой топ-3 абсолютно совпадает с вашим! Пеле вне конкуренции, Сенна – феноменальный представитель автогонок Формулы-1, а вот кандидатур на третью позицию в моей стране очень и очень много.

    Однако да, как личность, футболист и профессионал Гарринча совершенно потрясающий человек.

    • На ЧМ бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Камеруном и Швейцарией.
    • Это единственная сборная в истории, становившаяся чемпионом мира 5 раз.

    Новости по теме
    Мантуан: «Симпатизирую АПЛ. Неймар – абсолютный топ»
    Мантуан назвал русские слова, которые уже выучил 2
    Мантуан: «За «Зенит» порву любого!» 22
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11