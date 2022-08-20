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    Мостовой назвал фаворита дерби «Динамо» – «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура РПЛ против «Динамо».

    «В матче с «Динамо» «Спартак» – небольшой фаворит: первое место, неплохой старт, много забивают. Есть Промес, который находится в хорошей форме.

    Динамовцы тоже неплохо выглядят, хотя многие начинают говорить, что играют сейчас хуже, чем в том году при Шварце. Не понимаю, почему? Ведь они также идут в пятeрке. Если удачно сыграют со «Спартаком», будут выше.

    Также много слышу, что при Шварце было лучше, а при Йокановиче сейчас «Динамо» играет хуже. Во-первых, из «Динамо» ушeл Шиманьски. Во-вторых, динамовцы потеряли двух защитников, Бальбуэну и Варелу.

    Если говорить про игру, то я думаю, что все сейчас начнут вспоминать финал Кубка России. «Динамо» будет вдвойне обозлeнным на «Спартак», будет дополнительный стимул на игру.

    Если динамовцы смогут перекрыть Промеса, то полдела уже будет сделано», – считает Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4041

      ААМ 1 час назад

      Всё решит игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39086

      Project Бабангида 3 часа назад

      Кукуян фаворита назначит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4915

      neim > Project Бабангида 2 часа назад

      С помощью пенальти ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1434

      Тазит 3 часа назад

      Согласен с Мостовым, что Спартак слишком зависим от Промеса. Если получит травму или пойдет на спад, гений Абаскаля даст серьезную трещину.

      0
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