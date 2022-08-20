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Мостовой назвал фаворита дерби «Динамо» – «Спартак»

20 августа 2022, 13:13
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура РПЛ против «Динамо».

«В матче с «Динамо» «Спартак» – небольшой фаворит: первое место, неплохой старт, много забивают. Есть Промес, который находится в хорошей форме.

Динамовцы тоже неплохо выглядят, хотя многие начинают говорить, что играют сейчас хуже, чем в том году при Шварце. Не понимаю, почему? Ведь они также идут в пятeрке. Если удачно сыграют со «Спартаком», будут выше.

Также много слышу, что при Шварце было лучше, а при Йокановиче сейчас «Динамо» играет хуже. Во-первых, из «Динамо» ушeл Шиманьски. Во-вторых, динамовцы потеряли двух защитников, Бальбуэну и Варелу.

Если говорить про игру, то я думаю, что все сейчас начнут вспоминать финал Кубка России. «Динамо» будет вдвойне обозлeнным на «Спартак», будет дополнительный стимул на игру.

Если динамовцы смогут перекрыть Промеса, то полдела уже будет сделано», – считает Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Тазит
1660991647
Согласен с Мостовым, что Спартак слишком зависим от Промеса. Если получит травму или пойдет на спад, гений Абаскаля даст серьезную трещину.
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Project Бабангида
1660992076
Кукуян фаворита назначит
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ААМ
1661000015
Всё решит игра.
Ответить
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