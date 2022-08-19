Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рианчо: «Дзюба может оказаться в европейском топ-клубе»

    Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Турецкий чемпионат — хороший вариант для Дзюбы. Думаю, это правильный выбор: возможность попасть в еврокубки, поиграть на другом уровне. Там у Дзюбы будут сильные партнеры по команде. Артем — очень качественный футболист.

    Думаю, у него все получится. Если Дзюба удачно выступит в Турции, он может оказаться в европейском топ-клубе. Может, кто-то заберет его на один сезон. Это было бы большим успехом для Дзюбы», – сказал испанец.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

    Новости по теме
    Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»
    Дзюбе устроили экскурсию по базе «Адана Демирспора» 5
    Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11