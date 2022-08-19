Рианчо: «Дзюба может оказаться в европейском топ-клубе»

Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Турецкий чемпионат — хороший вариант для Дзюбы. Думаю, это правильный выбор: возможность попасть в еврокубки, поиграть на другом уровне. Там у Дзюбы будут сильные партнеры по команде. Артем — очень качественный футболист.

Думаю, у него все получится. Если Дзюба удачно выступит в Турции, он может оказаться в европейском топ-клубе. Может, кто-то заберет его на один сезон. Это было бы большим успехом для Дзюбы», – сказал испанец.