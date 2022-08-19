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    «Никто не узнает о моих пристрастиях». Певец Сюткин раскрыл детали своего выступления перед дерби «Динамо» – «Спартак»

    Певец Валерий Сюткин ответил на вопросы о своем выступлении в преддверии матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    «Поступило приглашение. Я не вижу причин отказаться. У меня есть репертуар, который прозвучит деликатно по отношению к хозяйке стадиона и к команде «Спартак».

    Я буду сдержан. Никто не узнает о моих пристрастиях. Хорошо выполню свою работу, не более того.

    Кто фаворит дерби? Клубные пристрастия никак не скажутся на моем выступлении. Если бы я пришел на стадион зрителем, дал бы совершенно другой ответ. Мое появление будет максимально сдержанным!

    Будут песни о Москве вживую на полную катушку. Наша задача доставить болельщикам удовольствие. Никаких атрибутов на мне не будет! Будет хорошее рок-н-ролльное выступление», – сказал Сюткин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32554

      oyabun 47 минут назад

      Будет петь песню "Конечно, Вася" - там прямой отсыл к матчу Спартак - Динамо. Тут к гадалке не ходи..

      1
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      Рейтинг: +39

      Ill Ich > oyabun 28 минут назад

      Да, эта песня как раз для этого матча.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      egor tikhonov 1 час назад

      будет петь-Знаешь ли ты....?

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      Рейтинг: +514

      gunstilzit 2 часа назад

      «Никто не узнает о моих пристрастиях»

      Да знаем мы,любишь баб бить!

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      Рейтинг: +4992

      Беспонтий 2 часа назад

      да тут и к Хавтану не ходи
      явно не мент

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