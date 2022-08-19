«Никто не узнает о моих пристрастиях». Певец Сюткин раскрыл детали своего выступления перед дерби «Динамо» – «Спартак»

Певец Валерий Сюткин ответил на вопросы о своем выступлении в преддверии матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
«Поступило приглашение. Я не вижу причин отказаться. У меня есть репертуар, который прозвучит деликатно по отношению к хозяйке стадиона и к команде «Спартак».
Я буду сдержан. Никто не узнает о моих пристрастиях. Хорошо выполню свою работу, не более того.
Кто фаворит дерби? Клубные пристрастия никак не скажутся на моем выступлении. Если бы я пришел на стадион зрителем, дал бы совершенно другой ответ. Мое появление будет максимально сдержанным!
Будут песни о Москве вживую на полную катушку. Наша задача доставить болельщикам удовольствие. Никаких атрибутов на мне не будет! Будет хорошее рок-н-ролльное выступление», – сказал Сюткин.
- В субботу «Динамо» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ.
- Начало матча – в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.