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  • «Никто не узнает о моих пристрастиях». Певец Сюткин раскрыл детали своего выступления перед дерби «Динамо» – «Спартак»

«Никто не узнает о моих пристрастиях». Певец Сюткин раскрыл детали своего выступления перед дерби «Динамо» – «Спартак»

19 августа 2022, 18:57
6

Певец Валерий Сюткин ответил на вопросы о своем выступлении в преддверии матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Поступило приглашение. Я не вижу причин отказаться. У меня есть репертуар, который прозвучит деликатно по отношению к хозяйке стадиона и к команде «Спартак».

Я буду сдержан. Никто не узнает о моих пристрастиях. Хорошо выполню свою работу, не более того.

Кто фаворит дерби? Клубные пристрастия никак не скажутся на моем выступлении. Если бы я пришел на стадион зрителем, дал бы совершенно другой ответ. Мое появление будет максимально сдержанным!

Будут песни о Москве вживую на полную катушку. Наша задача доставить болельщикам удовольствие. Никаких атрибутов на мне не будет! Будет хорошее рок-н-ролльное выступление», – сказал Сюткин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (6)
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Беспонтий
1660925308
да тут и к Хавтану не ходи явно не мент
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gunstilzit
1660926548
«Никто не узнает о моих пристрастиях» Да знаем мы,любишь баб бить!
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egor tikhonov
1660930042
будет петь-Знаешь ли ты....?
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oyabun
1660931737
Будет петь песню "Конечно, Вася" - там прямой отсыл к матчу Спартак - Динамо. Тут к гадалке не ходи..
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zigbert
1660977134
Ответил дипломатично.
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