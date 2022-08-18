Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Рыбуса и Мозеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о процессе восстановления защитников Мацея Рыбуса и Виктора Мозеса после травм.

«Мацей продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что уже завтра он будет работать со всеми.

Мы общались с Мозесом о его операции. Могу сказать, что все прошло хорошо, он чувствует себя хорошо. Мы должны поддерживать его, ведь он очень помог нам в начале сезона», – сказал Абаскаль.