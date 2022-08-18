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    Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Рыбуса и Мозеса

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о процессе восстановления защитников Мацея Рыбуса и Виктора Мозеса после травм.

    «Мацей продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что уже завтра он будет работать со всеми.

    Мы общались с Мозесом о его операции. Могу сказать, что все прошло хорошо, он чувствует себя хорошо. Мы должны поддерживать его, ведь он очень помог нам в начале сезона», – сказал Абаскаль.

    • Рыбус пропустил два последних матча.
    • Мозес пропустит около 6 месяцев.
    • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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