Абаскаль рассказал о состоянии травмированных Рыбуса и Мозеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о процессе восстановления защитников Мацея Рыбуса и Виктора Мозеса после травм.
«Мацей продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что уже завтра он будет работать со всеми.
Мы общались с Мозесом о его операции. Могу сказать, что все прошло хорошо, он чувствует себя хорошо. Мы должны поддерживать его, ведь он очень помог нам в начале сезона», – сказал Абаскаль.
- Рыбус пропустил два последних матча.
- Мозес пропустит около 6 месяцев.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.
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