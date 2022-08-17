Нападающий 2DROTS Кутузов: «Я работаю водителем. Начальник не хотел отпускать на игру с «Чертаново»

Нападающий 2DROTS Сергей Кутузов, забивший победный гол в матче 1-го раунда Кубка России против «Чертаново» (3:0), высказался о победе команды в первом матче на профессиональном уровне.

«Я работаю водителем. Меня сегодня начальник не хотел отпускать на футбол. Я говорю: «Отпусти меня, Денис Андреевич, мне надо на футбол». Теперь 1/128 финала – мы там еще попробуем шороху навести», – сказал Кутузов в эфире «Матч ТВ».

2DROTS сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».

2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

Как клубы из медиафутбола дебютировали в Кубке России: обе команды прошли дальше, был разгром, один соперник уволил тренера