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    Нападающий 2DROTS Кутузов: «Я работаю водителем. Начальник не хотел отпускать на игру с «Чертаново»

    Нападающий 2DROTS Сергей Кутузов, забивший победный гол в матче 1-го раунда Кубка России против «Чертаново» (3:0), высказался о победе команды в первом матче на профессиональном уровне.

    «Я работаю водителем. Меня сегодня начальник не хотел отпускать на футбол. Я говорю: «Отпусти меня, Денис Андреевич, мне надо на футбол». Теперь 1/128 финала – мы там еще попробуем шороху навести», – сказал Кутузов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      АКМ-74У 9 минут назад

      А вот на 1/128 финала начальник возьмет и не отпустит на футбол :)

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