Кукуян – главный судья матча «Динамо» – «Спартак». Он работал на «Зенит» – ЦСКА

РФС назначил судей на шестой тур РПЛ.
19 августа (пятница)
«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.
20 августа (суббота)
«Урал» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.
«Химки» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Колобаев.
«Ростов» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.
21 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Торпедо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Эдуард Малый.