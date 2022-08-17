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  • Кукуян – главный судья матча «Динамо» – «Спартак». Он работал на «Зенит» – ЦСКА

Кукуян – главный судья матча «Динамо» – «Спартак». Он работал на «Зенит» – ЦСКА

17 августа 2022, 13:33
24

РФС назначил судей на шестой тур РПЛ.

19 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

20 августа (суббота)

«Урал» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.

«Химки»«Локомотив»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

21 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Торпедо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Эдуард Малый.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Факел Урал Нижний Новгород Химки Локомотив Динамо Спартак Ростов Сочи ЦСКА Ахмат Зенит Торпедо Краснодар Оренбург Кукуян Павел
Комментарии (24)
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vladik12
1660732537
Прибил одного конкурента "Бзенита", теперь надо и второго. Вообще не стесняются.
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nik55
1660733008
не просто так ку-ку назначили на Спартак
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Fusballer
1660733406
Последовательно работают, с..и...
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Беспонтий
1660733961
с криком ура бодрое розовощёкое стадо после феееричных побед над лохами и нищебродами бросилось подостлать соломки -------------------- динамо оно всегда динамо это вам не это
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Старикан
1660734259
Хорошего судью кукуяном не назовут!
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Aldo.CSKA
1660735144
Уже тошнота накатывает от этой фамилии... Удачи соперникам и чистой игры!
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NewLife
1660735673
Хотелось бы заранее знать расценки: офсайд, карточки и т д.
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Skull_Boy
1660736231
Смех, а еще вы гляньте кто судит Ростов и вопросы сразу отпадут, кабинетный чемпион и так уже на устах, а теперь это подтверждается на все 100% и РПЛ можно не смотреть, пора завязывать смотреть это е_6алу
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Красногвардейчик
1660742557
Теперь Спартак убить послали?
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orlovcar
1660746523
снова эта гнида судит...победа свиней сто процентов
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