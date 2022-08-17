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    Кукуян – главный судья матча «Динамо» – «Спартак». Он работал на «Зенит» – ЦСКА

    РФС назначил судей на шестой тур РПЛ.

    19 августа (пятница)

    «Крылья Советов» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

    20 августа (суббота)

    «Урал» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.

    «Химки»«Локомотив»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Динамо» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Колобаев.

    «Ростов» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

    21 августа (воскресенье)

    ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

    «Зенит» – «Торпедо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.

    «Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Эдуард Малый.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +15716

      Barmaleushka 9 минут назад

      За три дня до матча столько жалостливого хрюканья !
      Спасибо "Бомбардир"! )))

      1
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      Рейтинг: +13836

      Skull_Boy 1 час назад

      Смех, а еще вы гляньте кто судит Ростов и вопросы сразу отпадут, кабинетный чемпион и так уже на устах, а теперь это подтверждается на все 100% и РПЛ можно не смотреть, пора завязывать смотреть это е_6алу

      1
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      Рейтинг: +16562

      ilichkadr > Skull_Boy 34 минуты назад

      "кто судит Ростов"
      Безбородов - друг юных поросят. Ростов безусловно выиграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15716

      Barmaleushka > ilichkadr 1 минуту назад

      Надо понимать Сиденков будет "гробить" Химки (как фарм народных) . Но кого будет тащить Левников ? Ждём интересных версий фсейстраны .

      0
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      Рейтинг: +15199

      NewLife 1 час назад

      Хотелось бы заранее знать расценки: офсайд, карточки и т д.

      3
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      Рейтинг: +15716

      Barmaleushka > NewLife 14 минут назад

      Звякни Федуну или Гинеру .

      0
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      Рейтинг: +1614

      PassCSKA 1 час назад

      Уже тошнота накатывает от этой фамилии... Удачи соперникам и чистой игры!

      3
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      Рейтинг: +7295

      Старикан 1 час назад

      Хорошего судью кукуяном не назовут!

      4
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      Рейтинг: +4930

      Беспонтий 1 час назад

      с криком ура бодрое розовощёкое стадо после феееричных побед над лохами и нищебродами
      бросилось подостлать соломки

      --------------------
      динамо оно всегда динамо
      это вам не это

      5
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      Рейтинг: +9203

      R_a_i_n > Беспонтий 45 минут назад

      В смысле? Мы с ними играли на кубок недавно. Успешно. Ты бросай гадость всякую принимать.

      2
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      Рейтинг: +32751

      VVM1964 > R_a_i_n 28 минут назад

      С ним второй день уже что-то не то, я уже тревожиться начал !!!(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16562

      ilichkadr > R_a_i_n 25 минут назад

      Это было недавно, это было давно...........
      Кукуян своё дело знает. У него ассистенты заточены на результат. Поэтому вся надежна на VAR, но она (надежда) очень мизерная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4414

      mopecekca > Беспонтий 25 минут назад

      проспись, скотина

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      Ответить
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      Рейтинг: +15716

      Barmaleushka > Беспонтий 4 минуты назад

      Вот они выиграют ( ведь выиграют) , а для пущего драматизьма будут голосить "мол не смотря на предвзятое судейство .... .
      Позор заремушникам !

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      Рейтинг: +14859

      Fusballer 1 час назад

      Последовательно работают, с..и...

      2
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      Рейтинг: +7300

      nik55 2 часа назад

      не просто так ку-ку назначили на Спартак

      3
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      Рейтинг: +51

      Iskander_17 2 часа назад

      Ничью типа сделать)

      2
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      Рейтинг: +7845

      vladik12 2 часа назад

      Прибил одного конкурента "Бзенита", теперь надо и второго. Вообще не стесняются.

      9
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      Рейтинг: +25486

      vladimir-7 > vladik12 1 час назад

      Прибьют и Динамо, а вытащат Сочи на второе место.

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