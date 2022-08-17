Газинский – игрок «Урала»

Полузащитник Юрий Газинский продолжит карьеру в «Урале». Информацию подтвердил президент клуба Григорий Иванов.

«Подписали контракт с Юрием Газинским на два года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», – сказал Иванов.

33-летний Газинский был свободным агентом.

Он провел в «Краснодаре» 9 сезонов.

В активе хавбека 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.

Фото: телеграм-канал «Урала».

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