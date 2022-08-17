Газинский – игрок «Урала»

Полузащитник Юрий Газинский продолжит карьеру в «Урале». Информацию подтвердил президент клуба Григорий Иванов.
«Подписали контракт с Юрием Газинским на два года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», – сказал Иванов.
- 33-летний Газинский был свободным агентом.
- Он провел в «Краснодаре» 9 сезонов.
- В активе хавбека 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.
Фото: телеграм-канал «Урала».
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»