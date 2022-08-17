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    Газинский – игрок «Урала»

    Полузащитник Юрий Газинский продолжит карьеру в «Урале». Информацию подтвердил президент клуба Григорий Иванов.

    «Подписали контракт с Юрием Газинским на два года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», – сказал Иванов.

    • 33-летний Газинский был свободным агентом.
    • Он провел в «Краснодаре» 9 сезонов.
    • В активе хавбека 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.

    Фото: телеграм-канал «Урала».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      Теркчанин 4 часа назад

      Опытный Газинский Уралу поможет выбраться из трясины,думаю это не последний трансфер клуба,Иванов ещё кого купит точно.

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