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    Семак – о «Зените»: «Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии клуба.

    — «Зенит» пока без поражений идет. Скажите, пожалуйста, есть ли мечты и планы на «Золотой сезон» без поражений — как у Венгера в «Арсенале»?

    — Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала». Поэтому у нас свои задачи, и мы должны отталкиваться от своей игры, двигаться от матча к матчу, не загадывая ничего. Мы хотим побеждать в каждом матче, а насколько это получится…

    Как показал матч с ЦСКА, создавая огромное количество моментов, можно эту игру не выиграть. Это футбол.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы одержали 3 победы и дважды сыграли вничью.

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    Источник: сайт «Зенита»

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