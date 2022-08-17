Семак – о «Зените»: «Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии клуба.

— «Зенит» пока без поражений идет. Скажите, пожалуйста, есть ли мечты и планы на «Золотой сезон» без поражений — как у Венгера в «Арсенале»?

— Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала». Поэтому у нас свои задачи, и мы должны отталкиваться от своей игры, двигаться от матча к матчу, не загадывая ничего. Мы хотим побеждать в каждом матче, а насколько это получится…

Как показал матч с ЦСКА, создавая огромное количество моментов, можно эту игру не выиграть. Это футбол.