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Ройс раскритиковал трансферную политику «Боруссии»

16 августа 2022, 09:56

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о трансферной политике клуба.

«Ужасно обидно наблюдать, как мы подписываем талантливых молодых игроков, которые мечтают развиваться в другом месте и через два, три или четыре года уходят.

У вас всегда есть ощущение, что вы можете создать мощную команду. А через год или два команда снова распадается, потому что уходят два или три важных игрока.

Холанд, Гюндоган, Гeтце, Санчо, Дембеле. Посмотрите на игроков, которые были у нас в последние годы. Если бы они остались в команде, то мы бы могли проявить себя в Европе.

Но я понимаю, что это футбольный бизнес. У каждого свои цели, которые он преследуют. Каждый принимает решения сам за себя», – цитирует Ройса De Sports Yahoo.

  • «Боруссия» идет на 2-м месте в Бундеслиге.
  • Летом команду покинул Эрилинг Холанд. Он перешел в «Ман Сити».

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Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Ройс Марко
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