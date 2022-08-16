Ройс раскритиковал трансферную политику «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о трансферной политике клуба.

«Ужасно обидно наблюдать, как мы подписываем талантливых молодых игроков, которые мечтают развиваться в другом месте и через два, три или четыре года уходят.

У вас всегда есть ощущение, что вы можете создать мощную команду. А через год или два команда снова распадается, потому что уходят два или три важных игрока.

Холанд, Гюндоган, Гeтце, Санчо, Дембеле. Посмотрите на игроков, которые были у нас в последние годы. Если бы они остались в команде, то мы бы могли проявить себя в Европе.

Но я понимаю, что это футбольный бизнес. У каждого свои цели, которые он преследуют. Каждый принимает решения сам за себя», – цитирует Ройса De Sports Yahoo.