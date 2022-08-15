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    Рамирес объяснил, зачем прерывал контракт с «Краснодаром»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему уходил из команды весной. Летом эквадорец вернулся.

    «Весной моя жена была беременна, она испугалась. Жена хотела, чтобы ребенок родился в Европе, поэтому мы приняли такое решение. Семья для меня самое главное. Ребенок родился, мы вернулись. Мыслей совсем уезжать из России у меня не было. Сейчас дочке уже четыре месяца, все хорошо. Она живет со мной в России», – сказал Рамирес.

    • 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Рамиреса 4 матча, гол.
    • У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +620

      Forvard47 29 минут назад

      Адекватный легионер, человек, отец, мужчина! не то половина легов ********* из европы которые сбежали кинув клубы которые их покупали

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