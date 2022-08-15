Рамирес объяснил, зачем прерывал контракт с «Краснодаром»

Адекватный легионер, человек, отец, мужчина! не то половина легов ********* из европы которые сбежали кинув клубы которые их покупали
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему уходил из команды весной. Летом эквадорец вернулся.
«Весной моя жена была беременна, она испугалась. Жена хотела, чтобы ребенок родился в Европе, поэтому мы приняли такое решение. Семья для меня самое главное. Ребенок родился, мы вернулись. Мыслей совсем уезжать из России у меня не было. Сейчас дочке уже четыре месяца, все хорошо. Она живет со мной в России», – сказал Рамирес.
- 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Рамиреса 4 матча, гол.
- У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.