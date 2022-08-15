Рамирес объяснил, зачем прерывал контракт с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему уходил из команды весной. Летом эквадорец вернулся.

«Весной моя жена была беременна, она испугалась. Жена хотела, чтобы ребенок родился в Европе, поэтому мы приняли такое решение. Семья для меня самое главное. Ребенок родился, мы вернулись. Мыслей совсем уезжать из России у меня не было. Сейчас дочке уже четыре месяца, все хорошо. Она живет со мной в России», – сказал Рамирес.