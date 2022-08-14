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    «Голова отключилась». Зиньковский поделился эмоциями от дебютного гола за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал первый гол в составе московского клуба в матче против «Сочи» (3:0).

    – Расскажи, как это было. Вышел на замену – и сразу гол.

    – Так и получилось, не ожидал, что будет такой простой гол в пустые ворота. Главное, что забил первый гол, очень рад.

    – Что это для тебя? Понял, что открыл счет свои голам за «Спартак? Какая-то галочка в голове поставилась?

    – Да нет, не то чтобы галочка, просто был очень-очень сильно счастлив в эту секунду.

    – А когда трибуны орали твою фамилию. Такое испытывал когда-нибудь вообще?

    – Конечно, испытывал, в Самаре тоже орали. Сегодня не слышал, кстати, потому что, когда забил, голова отключилась.

    • Зиньковский провел за «Спартак» шесть игр во всех турнирах.
    • Летом он перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4401

      mopecekca 16 минут назад

      очень хорошо что ты забил, Антон...

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