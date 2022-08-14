«Голова отключилась». Зиньковский поделился эмоциями от дебютного гола за «Спартак»

очень хорошо что ты забил, Антон...
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал первый гол в составе московского клуба в матче против «Сочи» (3:0).
– Расскажи, как это было. Вышел на замену – и сразу гол.
– Так и получилось, не ожидал, что будет такой простой гол в пустые ворота. Главное, что забил первый гол, очень рад.
– Что это для тебя? Понял, что открыл счет свои голам за «Спартак? Какая-то галочка в голове поставилась?
– Да нет, не то чтобы галочка, просто был очень-очень сильно счастлив в эту секунду.
– А когда трибуны орали твою фамилию. Такое испытывал когда-нибудь вообще?
– Конечно, испытывал, в Самаре тоже орали. Сегодня не слышал, кстати, потому что, когда забил, голова отключилась.
- Зиньковский провел за «Спартак» шесть игр во всех турнирах.
- Летом он перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.