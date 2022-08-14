Промес рассказал о роли Абаскаля в успешном старте «Спартака» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил главного тренера Гильермо Абаскаля за успешный старт «Спартака» в РПЛ.

«Что изменил Абаскаль? У него отличный коннект с командой, четыре победы подряд. Дальше у нас тяжeлая игра с «Динамо». Первый тайм был непростым, надо быть честным. Нам ещe есть, что улучшать. О «Зените» пока не думаем, только «Динамо».

Мы провели отличную работу с Абаскалем, очень тяжело работаем на неделе. Мы очень быстро поняли его требования. Респект ему. Он говорит на многих языках, отличная коммуникация», — сказал Промес.