Промес рассказал о роли Абаскаля в успешном старте «Спартака» в РПЛ

Не надо выпрыгивать из штанов и заряжать сальто. Четыре победы - это ещё не система. Успехов Спартаку, чтобы ничего не сломалось.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил главного тренера Гильермо Абаскаля за успешный старт «Спартака» в РПЛ.
«Что изменил Абаскаль? У него отличный коннект с командой, четыре победы подряд. Дальше у нас тяжeлая игра с «Динамо». Первый тайм был непростым, надо быть честным. Нам ещe есть, что улучшать. О «Зените» пока не думаем, только «Динамо».
Мы провели отличную работу с Абаскалем, очень тяжело работаем на неделе. Мы очень быстро поняли его требования. Респект ему. Он говорит на многих языках, отличная коммуникация», — сказал Промес.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- 33-летний Абаскаль возглавил команду летом.
- «Спартак» при нем еще не проигрывал в РПЛ (4 победы, 1 ничья).