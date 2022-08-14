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    Промес рассказал о роли Абаскаля в успешном старте «Спартака» в РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил главного тренера Гильермо Абаскаля за успешный старт «Спартака» в РПЛ.

    «Что изменил Абаскаль? У него отличный коннект с командой, четыре победы подряд. Дальше у нас тяжeлая игра с «Динамо». Первый тайм был непростым, надо быть честным. Нам ещe есть, что улучшать. О «Зените» пока не думаем, только «Динамо».

    Мы провели отличную работу с Абаскалем, очень тяжело работаем на неделе. Мы очень быстро поняли его требования. Респект ему. Он говорит на многих языках, отличная коммуникация», — сказал Промес.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • 33-летний Абаскаль возглавил команду летом.
    • «Спартак» при нем еще не проигрывал в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23173

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Не надо выпрыгивать из штанов и заряжать сальто. Четыре победы - это ещё не система. Успехов Спартаку, чтобы ничего не сломалось.

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      Рейтинг: +17061

      житель СПб 33 минуты назад

      Молодцы оба: и Антон, и особенно Абаскаль.

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      Рейтинг: +182

      эд100 > житель СПб 25 минут назад

      нельзя не согласится. это только начало. для меня главный экзаменатор Абаскаля, это Семак. Так что пока аплодисменты в аванс. Хороший наметился чемпионат. Давно ждал упорной борьбы вверху таблицы от нескольких команд. Всем честной, спортивной удачи!

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