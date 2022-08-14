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  • Промес рассказал о роли Абаскаля в успешном старте «Спартака» в РПЛ

Промес рассказал о роли Абаскаля в успешном старте «Спартака» в РПЛ

14 августа 2022, 23:17
7

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил главного тренера Гильермо Абаскаля за успешный старт «Спартака» в РПЛ.

«Что изменил Абаскаль? У него отличный коннект с командой, четыре победы подряд. Дальше у нас тяжeлая игра с «Динамо». Первый тайм был непростым, надо быть честным. Нам ещe есть, что улучшать. О «Зените» пока не думаем, только «Динамо».

Мы провели отличную работу с Абаскалем, очень тяжело работаем на неделе. Мы очень быстро поняли его требования. Респект ему. Он говорит на многих языках, отличная коммуникация», — сказал Промес.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • 33-летний Абаскаль возглавил команду летом.
  • «Спартак» при нем еще не проигрывал в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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житель СПб
1660508696
Молодцы оба: и Антон, и особенно Абаскаль.
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DOCTOR PENALTY
1660510453
Не надо выпрыгивать из штанов и заряжать сальто. Четыре победы - это ещё не система. Успехов Спартаку, чтобы ничего не сломалось.
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zigbert
1660550861
Взаимопонимание игроков и тренера конечно необходимо любой команде.
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