Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок ЦСКА Ермаков: «Полное опустошение после поражения от «Зенита»

Игрок ЦСКА Ермаков: «Полное опустошение после поражения от «Зенита»

14 августа 2022, 12:53
2

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Тяжeлая игра, очень обидно проигрывать, полное опустошение. Что касается отмененного гола, то надо смотреть повтор. Уже ничего не вернуть.

Тренер после игры нас подбодрил, сказал, что нужно продолжать работать, выкладываться на все 120 процентов дальше и победы должны прийти. Тренер сказал выйти и спокойно играть в футбол, отбирать мячи, подбирать их, навязывать борьбу», – сказал игрок.

  • Гол Ермакова во 2-м тайме был отменен из-за офсайда.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • «Зенит» лидирует в таблице.

Еще по теме:
РФС показал полную версию переговоров судей в матче «Зенит» – ЦСКА 9
Мантуан: «Мой гол ЦСКА – это дар Божий, мастерство и удача»
ЭСК объяснила, почему все решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА верные 15
Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ермаков Никита
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1660477051
В ответном матче сыграйте, как вчера во втором тайме, и будет вам счастье.
Ответить
derrik2000
1660488428
"Тренер после игры нас подбодрил, сказал, что нужно продолжать работать, выкладываться на все 120 процентов дальше и победы должны прийти." Правильно сказал Федотов. Просто в этом конкретном матче армейцам ДИКО не повезло. А уж с КЕМ или ЧЕМ - без разницы. Главное, какой можно сделать вывод, особенно после второго тайма - С ЗЕНИТОМ МОЖНО ИГРАТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ! Играть и ВЫИГРЫВАТЬЬ!!! Не хрен-то и команда Зенит. Больше трусости и безысходности в умах игроков и тренеров команд-соперников.
Ответить
Главные новости
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
6
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
4
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
11
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
7
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
Все новости
Все новости
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, покинувший «Ростов», нашел новый клуб
16:00
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
7
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
29
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
12
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+