Игрок ЦСКА Ермаков: «Полное опустошение после поражения от «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Тяжeлая игра, очень обидно проигрывать, полное опустошение. Что касается отмененного гола, то надо смотреть повтор. Уже ничего не вернуть.

Тренер после игры нас подбодрил, сказал, что нужно продолжать работать, выкладываться на все 120 процентов дальше и победы должны прийти. Тренер сказал выйти и спокойно играть в футбол, отбирать мячи, подбирать их, навязывать борьбу», – сказал игрок.