Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Игрок ЦСКА Ермаков: «Полное опустошение после поражения от «Зенита»

    Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    «Тяжeлая игра, очень обидно проигрывать, полное опустошение. Что касается отмененного гола, то надо смотреть повтор. Уже ничего не вернуть.

    Тренер после игры нас подбодрил, сказал, что нужно продолжать работать, выкладываться на все 120 процентов дальше и победы должны прийти. Тренер сказал выйти и спокойно играть в футбол, отбирать мячи, подбирать их, навязывать борьбу», – сказал игрок.

    • Гол Ермакова во 2-м тайме был отменен из-за офсайда.
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Новости по теме
    Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили» 38
    Михаил Кержаков: «Конечно, ЦСКА может бороться с «Зенитом» за чемпионство» 1
    Чанов после матча с «Зенитом» назвал «беду» защитников ЦСКА 4
    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11