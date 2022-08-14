Сорокин заметил, что после захода Галицкого в судейскую «Краснодар» стали лучше судить

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин считает, что его команду в последних турах стали судить более объективно.
— Замечали, что после того, как Сергей Николаевич Галицкий зашел в судейскую, к команде судьи стали правильнее относиться?
— Думаю, судят чище.
— Это реально влияет?
— Если сравнивать то, как судили со «Спартаком» — и потом, то нас стали немного получше судить. Но не связываю с тем, что к нам стали лучше относиться, просто был сделан акцент на том, что надо меньше ошибаться в чью‑то пользу. Чтобы было справедливо.
- Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил судейскую после домашнего поражения от «Спартака».
- После этого «Краснодар» оштрафовали.
- «Краснодар» идет в РПЛ 6-м.
Источник: «Матч ТВ»