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    Сорокин заметил, что после захода Галицкого в судейскую «Краснодар» стали лучше судить

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин считает, что его команду в последних турах стали судить более объективно.

    — Замечали, что после того, как Сергей Николаевич Галицкий зашел в судейскую, к команде судьи стали правильнее относиться?

    — Думаю, судят чище.

    — Это реально влияет?

    — Если сравнивать то, как судили со «Спартаком» — и потом, то нас стали немного получше судить. Но не связываю с тем, что к нам стали лучше относиться, просто был сделан акцент на том, что надо меньше ошибаться в чью‑то пользу. Чтобы было справедливо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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