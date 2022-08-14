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  • Малком: «ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита»

Малком: «ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита»

14 августа 2022, 05:45
3

Нападающий «Зенита» Малком похвалил ЦСКА за игру в матче пятого тура РПЛ на «Газпром Арене».

«Думаю, что это пока самая сложная игра для «Зенита» в нынешнем сезоне. Спасибо всем партнерам за усилия и эмоции.

ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита», поэтому нельзя было ожидать иного от игры с ними.

Мы заслужили победу, с первых же минут прессинговали, атаковали, давили и довели дело до победы», – сказал бразилец.

  • «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
  • Малком забил гол и сделал ассист на Густаво Мантуана.
  • Его признали лучшим игроком матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Малком
Комментарии (3)
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paracetamol
1660454664
Если считать коней вторым клупом РПЛ, что ни разу не пробели в створ ворот Зенита, не считая гола с пенальти за симуляцию, то кто же у нас третий?
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nik55
1660457460
слабо лизнул
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