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    Малком: «ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Малком похвалил ЦСКА за игру в матче пятого тура РПЛ на «Газпром Арене».

    «Думаю, что это пока самая сложная игра для «Зенита» в нынешнем сезоне. Спасибо всем партнерам за усилия и эмоции.

    ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита», поэтому нельзя было ожидать иного от игры с ними.

    Мы заслужили победу, с первых же минут прессинговали, атаковали, давили и довели дело до победы», – сказал бразилец.

    • «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • Малком забил гол и сделал ассист на Густаво Мантуана.
    • Его признали лучшим игроком матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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