Малком: «ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком похвалил ЦСКА за игру в матче пятого тура РПЛ на «Газпром Арене».

«Думаю, что это пока самая сложная игра для «Зенита» в нынешнем сезоне. Спасибо всем партнерам за усилия и эмоции.

ЦСКА – второй сильнейший клуб в России после «Зенита», поэтому нельзя было ожидать иного от игры с ними.

Мы заслужили победу, с первых же минут прессинговали, атаковали, давили и довели дело до победы», – сказал бразилец.