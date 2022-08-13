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    Мантуан: «Буду показывать в «Зените» футбольную магию»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего от него ждать в России.

    — Как планируешь приносить пользу? Чего от тебя ждать болельщикам?

    — Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию.

    — Три твоих самых сильных качества?

    — Футбольное мышление, скорость и финты.

    — Три твоих самых слабых качества?

    — Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.

    • Мантуан до следующего лета арендован у «Коринтианса».
    • Бразилец забил в дебютном матче против ЦСКА (2:1).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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