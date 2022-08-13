Мантуан: «Буду показывать в «Зените» футбольную магию»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего от него ждать в России.

— Как планируешь приносить пользу? Чего от тебя ждать болельщикам?

— Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию.

— Три твоих самых сильных качества?

— Футбольное мышление, скорость и финты.

— Три твоих самых слабых качества?

— Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.