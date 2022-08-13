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Мантуан: «Буду показывать в «Зените» футбольную магию»

13 августа 2022, 21:17
7

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего от него ждать в России.

– Как планируешь приносить пользу? Чего от тебя ждать болельщикам?

– Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию.

– Три твоих самых сильных качества?

– Футбольное мышление, скорость и финты.

– Три твоих самых слабых качества?

– Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.

  • Мантуан до следующего лета арендован у «Коринтианса».
  • Бразилец забил в дебютном матче против ЦСКА (2:1).
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Мантуан Густаво
Комментарии (7)
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Enter2006
1660415866
"футбольную магию" уже многие иностранцы показали в Зените. Пришлось переподписывать контракты на очень завышенные суммы за бюджетные деньги РФ чтобы вы не свалили с России. Или брать новых тоже по завышенным суммам. Это тоже как бы не секрет. И такие "хотелки" были у многих иностранных футболистов разных клубов РПЛ, но многие клубы РПЛ не пошли на такой шантаж и легионеры уехали, только у зенитушки бюджет бесконечный!
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paracetamol
1660417574
Будет так играть, надо его на Юрку менять. Хот тот тоже неплох был!
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saf05
1660420186
Очередной выскочка, скоро притихнет
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житель СПб
1660420850
Похоже, отличное приобретение! Получше Юри.
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