Мантуан: «Буду показывать в «Зените» футбольную магию»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего от него ждать в России.
– Как планируешь приносить пользу? Чего от тебя ждать болельщикам?
– Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию.
– Три твоих самых сильных качества?
– Футбольное мышление, скорость и финты.
– Три твоих самых слабых качества?
– Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.
- Мантуан до следующего лета арендован у «Коринтианса».
- Бразилец забил в дебютном матче против ЦСКА (2:1).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: Sport24