Мантуан: «Буду показывать в «Зените» футбольную магию»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего от него ждать в России.

– Как планируешь приносить пользу? Чего от тебя ждать болельщикам?

– Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию.

– Три твоих самых сильных качества?

– Футбольное мышление, скорость и финты.

– Три твоих самых слабых качества?

– Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.