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    «Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулeв.

    Запасные: Лещук, Будачeв, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.

    • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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