«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулeв.
Запасные: Лещук, Будачeв, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.
- Матч начнется в 20:00 по Москве.
Источник: РПЛ