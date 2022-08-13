«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулeв.

Запасные: Лещук, Будачeв, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.