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    Кавазашвили: «В СССР были великие игроки мирового класса»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что советские футболисты могли бы играть в Европе.

    «В Европе много сильных игроков, чтобы сказать: футбол развивается в высоком темпе. Классные и профессиональные футболисты очень дорого стоят, а зрители, которые смотрят на таких игроков, наслаждаются, получают огромное удовольствие.

    В СССР тоже были великие футболисты мирового класса, но отсутствие рекламы не давало им возможности засветиться, а Европа всегда была настроена на рекламные контракты, чтобы из игрока сделать звезду», – сказал Кавазашвили.

    • 82-летний уроженец Батуми завершил карьеру в 1974 году.
    • Больше всего матчей за карьеру Кавазашвили провел за «Торпедо» (1961-1968 годы).
    • Кавазашвили дважды брал чемпионат СССР.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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