Кавазашвили: «В СССР были великие игроки мирового класса»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что советские футболисты могли бы играть в Европе.
«В Европе много сильных игроков, чтобы сказать: футбол развивается в высоком темпе. Классные и профессиональные футболисты очень дорого стоят, а зрители, которые смотрят на таких игроков, наслаждаются, получают огромное удовольствие.
В СССР тоже были великие футболисты мирового класса, но отсутствие рекламы не давало им возможности засветиться, а Европа всегда была настроена на рекламные контракты, чтобы из игрока сделать звезду», – сказал Кавазашвили.
- 82-летний уроженец Батуми завершил карьеру в 1974 году.
- Больше всего матчей за карьеру Кавазашвили провел за «Торпедо» (1961-1968 годы).
- Кавазашвили дважды брал чемпионат СССР.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»