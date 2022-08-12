Кавазашвили: «В СССР были великие игроки мирового класса»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что советские футболисты могли бы играть в Европе.

«В Европе много сильных игроков, чтобы сказать: футбол развивается в высоком темпе. Классные и профессиональные футболисты очень дорого стоят, а зрители, которые смотрят на таких игроков, наслаждаются, получают огромное удовольствие.

В СССР тоже были великие футболисты мирового класса, но отсутствие рекламы не давало им возможности засветиться, а Европа всегда была настроена на рекламные контракты, чтобы из игрока сделать звезду», – сказал Кавазашвили.