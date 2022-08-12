Определились корзины пути РПЛ в Кубке России

Пресс-служба Кубка России опубликовала состав корзин пути РПЛ.
16 команд распределились на четыре квартета:
- Корзина 1: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар»;
- Корзина 2: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов»;
- Корзина 3: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал»;
- Корзина 4: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».
Клубы Премьер-лиги стартуют в турнире 31 августа.
- Кубок России пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
- В нем примут участие 103 команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.
- Турнир начнется 16 августа. Расписание 1-го раунда можно посмотреть здесь.
Источник: телеграм-канал Кубка России