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    Определились корзины пути РПЛ в Кубке России

    Пресс-служба Кубка России опубликовала состав корзин пути РПЛ.

    16 команд распределились на четыре квартета:

    Клубы Премьер-лиги стартуют в турнире 31 августа.

    • Кубок России пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
    • В нем примут участие 103 команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.
    • Турнир начнется 16 августа. Расписание 1-го раунда можно посмотреть здесь.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +694

      г.Онега 11 минут назад

      распределили по месту в таблице прошлого сезона, жеребьевки же не было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16759

      paracetamol 48 минут назад

      Свиням по-блату двух аутсайдеров подсунули. Гы! Шоб поменьше хрюкали!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      Сделаны из Дерева > paracetamol 36 минут назад

      Ну а газпрому младший фарм сочи))))

      2
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      Рейтинг: +1977

      АЛЕКС 58 > Сделаны из Дерева 19 минут назад

      У них ещё два фарма добавилось. Пари и бывший Газовик. В ЧР гарантировано 12 очков

      1
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