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    Кубок России пройдет по системе Double elimination

    Бюро исполкома РФС утвердило реформу Кубка России.

    На сегодняшнем заседании одобрили формат проведения турнира с использованием системы Double elimination.

    «Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате.

    Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов.

    РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах», – сказал врио генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

    • Double elimination – система с выбыванием после двух поражений.
    • Она популярна в киберспорте.
    • Изначально ее планировали ввести в Кубке РПЛ, от создания которого отказались.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 19:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13812

      Skull_Boy 7 минут назад

      ДЕБИЛИЗМ и старый формат на вылет был ЛУЧШЕ начиная турнир с 1/512

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