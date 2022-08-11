Кубок России пройдет по системе Double elimination

Бюро исполкома РФС утвердило реформу Кубка России.

На сегодняшнем заседании одобрили формат проведения турнира с использованием системы Double elimination.

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате.

Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов.

РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах», – сказал врио генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.