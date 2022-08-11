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    В «Карагюмрюке» рассказали об адаптации Оздоева

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын ответил, удалось ли адаптироваться в команде россиянину Магомеду Оздоеву.

    «Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днем он все больше вливается.

    Разумеется, [главный тренер Андреа] Пирло полностью ему доверяет. Полное доверие. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист», – сказал Акын.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97556

      zigbert 1 час назад

      Есть доверие тренера, есть игра но вот результат плачевный.

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