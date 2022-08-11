В «Карагюмрюке» рассказали об адаптации Оздоева

Есть доверие тренера, есть игра но вот результат плачевный.
Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын ответил, удалось ли адаптироваться в команде россиянину Магомеду Оздоеву.
«Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днем он все больше вливается.
Разумеется, [главный тренер Андреа] Пирло полностью ему доверяет. Полное доверие. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист», – сказал Акын.
- Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
- В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).