В «Карагюмрюке» рассказали об адаптации Оздоева

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын ответил, удалось ли адаптироваться в команде россиянину Магомеду Оздоеву.

«Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днем он все больше вливается.

Разумеется, [главный тренер Андреа] Пирло полностью ему доверяет. Полное доверие. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист», – сказал Акын.