Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча за Суперкубок УЕФА.

Мадридцы победили «Айнтрахт» со счетом 2:0.

Команда выиграла этот трофей в 5-й раз, повторив рекорд «Милана» и «Барселоны».

«К первому голу привел оставленный у штанги мяч. Наш план состоял в том, чтобы навешивать в эту зону, так как наш анализ показал слабость соперника на дальней штанге.

Но в итоге это оказалось, скорее, совпадением за исключением присутствия Каземиро в той зоне, поскольку мы просили его туда набегать.

Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя команда по-прежнему голодна и мотивирована. Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд.

С момента после гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем – этот факт стоит для меня особняком.

Считаю, что сейчас у меня самая здоровая атмосфера в раздевалке команды за всю свою тренерскую карьеру – с той точки зрения, как игроки мыслят и воплощают в действие. Мои игроки очень умны.

При этом Карим Бензема – самый важный, наиболее ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас», – сказал Бензема.