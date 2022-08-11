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    Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча за Суперкубок УЕФА.

    • Мадридцы победили «Айнтрахт» со счетом 2:0.
    • Команда выиграла этот трофей в 5-й раз, повторив рекорд «Милана» и «Барселоны».

    «К первому голу привел оставленный у штанги мяч. Наш план состоял в том, чтобы навешивать в эту зону, так как наш анализ показал слабость соперника на дальней штанге.

    Но в итоге это оказалось, скорее, совпадением за исключением присутствия Каземиро в той зоне, поскольку мы просили его туда набегать.

    Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя команда по-прежнему голодна и мотивирована. Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд.

    С момента после гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем – этот факт стоит для меня особняком.

    Считаю, что сейчас у меня самая здоровая атмосфера в раздевалке команды за всю свою тренерскую карьеру – с той точки зрения, как игроки мыслят и воплощают в действие. Мои игроки очень умны.

    При этом Карим Бензема – самый важный, наиболее ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас», – сказал Бензема.

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    Источник: сайт УЕФА

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