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  • Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Зиньковский всем доволен в «Спартаке» и не унывает»

Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Зиньковский всем доволен в «Спартаке» и не унывает»

11 августа 2022, 09:56
4

Бывший генеральный директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал положение летнего новичка «Спартака» Антона Зиньковского.

«Антон недавно в команде, надо сначала себя зарекомендовать – это нормальное явление. Не вижу никаких предпосылок к тому, что он не будет в «Спартаке» играть. Конечно, будет!

Там много качественных футболистов, Антон попал из комфортной среды в более конкурентную. Это будет только способствовать его прогрессу.

Переживаю ли за Зиньковского? Я переживаю за всех чертановских воспитанников, вне зависимости от того, в «Спартаке» они играют или в «Чертаново».

Я часто общаюсь с Зиньковским. Всe нормально, с моральным духом у него всe хорошо. В команде хорошая атмосфера, Антон всем доволен и не унывает.

Он прекрасно понимает, куда пришeл и что здесь высокая конкуренция. Тем более «Спартак» в этом году – команда с чемпионскими амбициями», – сказал Ларин.

  • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
  • В составе новой команды полузащитник провел на поле 141 минуту, поучаствовав во всех 5 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (4)
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oyabun
1660205861
По первой же оф.игре Антона было видно что хороший футболист и вписался в коллектив вполне удачно. И непонятно, почему у него так мало времени на поле.
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alefreddy
1660206191
заиграет однозначно сейчас замена Мозесу
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