Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Зиньковский всем доволен в «Спартаке» и не унывает»

Бывший генеральный директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал положение летнего новичка «Спартака» Антона Зиньковского.

«Антон недавно в команде, надо сначала себя зарекомендовать – это нормальное явление. Не вижу никаких предпосылок к тому, что он не будет в «Спартаке» играть. Конечно, будет!

Там много качественных футболистов, Антон попал из комфортной среды в более конкурентную. Это будет только способствовать его прогрессу.

Переживаю ли за Зиньковского? Я переживаю за всех чертановских воспитанников, вне зависимости от того, в «Спартаке» они играют или в «Чертаново».

Я часто общаюсь с Зиньковским. Всe нормально, с моральным духом у него всe хорошо. В команде хорошая атмосфера, Антон всем доволен и не унывает.

Он прекрасно понимает, куда пришeл и что здесь высокая конкуренция. Тем более «Спартак» в этом году – команда с чемпионскими амбициями», – сказал Ларин.