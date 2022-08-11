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    Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Зиньковский всем доволен в «Спартаке» и не унывает»

    Бывший генеральный директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал положение летнего новичка «Спартака» Антона Зиньковского.

    «Антон недавно в команде, надо сначала себя зарекомендовать – это нормальное явление. Не вижу никаких предпосылок к тому, что он не будет в «Спартаке» играть. Конечно, будет!

    Там много качественных футболистов, Антон попал из комфортной среды в более конкурентную. Это будет только способствовать его прогрессу.

    Переживаю ли за Зиньковского? Я переживаю за всех чертановских воспитанников, вне зависимости от того, в «Спартаке» они играют или в «Чертаново».

    Я часто общаюсь с Зиньковским. Всe нормально, с моральным духом у него всe хорошо. В команде хорошая атмосфера, Антон всем доволен и не унывает.

    Он прекрасно понимает, куда пришeл и что здесь высокая конкуренция. Тем более «Спартак» в этом году – команда с чемпионскими амбициями», – сказал Ларин.

    • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
    • В составе новой команды полузащитник провел на поле 141 минуту, поучаствовав во всех 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1321

      alefreddy 43 минуты назад

      заиграет однозначно сейчас замена Мозесу

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      Рейтинг: +32451

      oyabun 49 минут назад

      По первой же оф.игре Антона было видно что хороший футболист и вписался в коллектив вполне удачно. И непонятно, почему у него так мало времени на поле.

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