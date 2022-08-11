В «Урале» отреагировали на слухи об интересе к Дзагоеву

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию, что клуб делал предложение бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

Сообщалось, что стороны не договорились по поводу финансовых условий контракта.

«Ну, ребят, хватит звонить мне по этим темам. Если бы что-то было, вы бы знали. Мы не делали ему предложение, это неправда», – сказал Иванов.