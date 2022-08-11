В «Урале» отреагировали на слухи об интересе к Дзагоеву

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию, что клуб делал предложение бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
Сообщалось, что стороны не договорились по поводу финансовых условий контракта.
«Ну, ребят, хватит звонить мне по этим темам. Если бы что-то было, вы бы знали. Мы не делали ему предложение, это неправда», – сказал Иванов.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
- У него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.
Источник: «РБ Спорт»