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    Фильм про британское турне «Динамо» получил награду на кинофестивале БРИКС

    Режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов получил приз на кинофестивале стран БРИКС как лучший режиссер.

    «Кинофестиваль, в конкурсную программу которого были включены двадцать пять фильмов из Китая, Южной Африки, Бразилии, России и Индии, в этом году прошeл в Китае.

    Алексей Пиманов победил в номинации «Лучший режиссeр» за полнометражный художественный фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» о легендарном британском турне бело-голубых.

    Картина посвящена реальным событиям ноября 1945 года, когда делегация московского «Динамо» отправилась в историческую поездку по Великобритании, чтобы сыграть серию матчей с лучшими британскими командами: «Челси», «Арсеналом», «Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Динамовцы одержали две победы и дважды сыграли вничью с общей разницей мячей 19:9», – написало «Динамо».

    • Пиманов – ведущий программы Первого канала «Человек и закон».
    • Он учредитель ООО «Пиманов и партнeры» и ряда других компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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