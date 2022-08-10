Фильм про британское турне «Динамо» получил награду на кинофестивале БРИКС

Режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов получил приз на кинофестивале стран БРИКС как лучший режиссер.

«Кинофестиваль, в конкурсную программу которого были включены двадцать пять фильмов из Китая, Южной Африки, Бразилии, России и Индии, в этом году прошeл в Китае.

Алексей Пиманов победил в номинации «Лучший режиссeр» за полнометражный художественный фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» о легендарном британском турне бело-голубых.

Картина посвящена реальным событиям ноября 1945 года, когда делегация московского «Динамо» отправилась в историческую поездку по Великобритании, чтобы сыграть серию матчей с лучшими британскими командами: «Челси», «Арсеналом», «Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Динамовцы одержали две победы и дважды сыграли вничью с общей разницей мячей 19:9», – написало «Динамо».