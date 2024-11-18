Стало известно, когда Бителло вернется в состав «Динамо»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, что бразильский полузащитник Бителло должен полностью восстановиться от перелома ребра к концу ноября.

«Мы сделали Бителло контрольное исследование. Увидели на снимке, что идет хорошая консолидация перелома, то есть он срастается.

Это позволяет нам увеличивать нагрузку для футболиста, он уже приступил к беговой работе. Надеюсь, что в ближайшее время это позволит вернуть Бителло в игровую дисциплину в играх за команду. По нашим прогнозам, он уже сможет сыграть в конце этого месяца.

Дима Скопинцев также уже начинает хорошую интенсивную беговую работу. В ближайшее время у нас будет выполнен протокол «return to play», если он его полноценно выполняет, то возвращается к тренировкам. То есть к возобновлению чемпионата будет готов участвовать в матчах», – рассказал Родионов.

Бителло получил перелом ребра в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» 27 октября, который закончился победой «Динамо» со счетом 4:3.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел за бело-голубых 18 матчей, забил 1 гол, отдал 8 передач.

27-летний защитник Дмитрий Скопинцев сыграл за «Динамо» в этом сезоне в 19 встречах, отдал 1 голевую передачу. Из-за травмы он пропустил последний матч команды с «Пари НН».

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