Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Хачатурянц: «Воронеж доказал, что является по-настоящему футбольным городом!»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц доволен футбольной атмосферой в Воронеже.

    «У «Факела» замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Видно, что эта команда очень сильно старается, а болельщики в свою очередь фантастическим образом их поддерживают.

    Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом! Абсолютно точно. Он всегда им был и остается», – сказал Хачатурянц.

    • «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
    • У воронежцев после 4 туров РПЛ 2 очка.
    • Хачатурянц покинул РПЛ в июне.

    Новости по теме
    Кукуян – главный арбитр матча «Зенит» – ЦСКА и другие назначения на пятый тур РПЛ 11
    Альшин рассказал, почему ушел из «Спартака» в 2013 году
    ⚽ РПЛ. Четвертый тур завершен! «Спартак», ЦСКА и «Динамо» победили; «Зенит» потерял очки 3
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5343

      AtticusFinch 6 минут назад

      Это что , я не пойму Мейнстрим какой - то - Воронежцам жопу лизать по поводу клуба?))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11