Хачатурянц: «Воронеж доказал, что является по-настоящему футбольным городом!»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц доволен футбольной атмосферой в Воронеже.

«У «Факела» замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Видно, что эта команда очень сильно старается, а болельщики в свою очередь фантастическим образом их поддерживают.

Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом! Абсолютно точно. Он всегда им был и остается», – сказал Хачатурянц.