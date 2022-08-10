Хачатурянц: «Воронеж доказал, что является по-настоящему футбольным городом!»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц доволен футбольной атмосферой в Воронеже.
«У «Факела» замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Видно, что эта команда очень сильно старается, а болельщики в свою очередь фантастическим образом их поддерживают.
Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом! Абсолютно точно. Он всегда им был и остается», – сказал Хачатурянц.
- «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
- У воронежцев после 4 туров РПЛ 2 очка.
- Хачатурянц покинул РПЛ в июне.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»