«Он уже записал свое имя в историю клуба». Зарема назвала одного из любимых легионеров в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала травму полузащитника Виктора Мозеса.
«Мозес – один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ.
Он уже записал своe имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, Фернандо и Промесом.
Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», – сказала Зарема.
- 31-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года.
- У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
- Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.
Источник: «Чемпионат»