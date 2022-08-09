«Он уже записал свое имя в историю клуба». Зарема назвала одного из любимых легионеров в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала травму полузащитника Виктора Мозеса.

«Мозес – один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ.

Он уже записал своe имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, Фернандо и Промесом.

Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», – сказала Зарема.