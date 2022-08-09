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  • «Он уже записал свое имя в историю клуба». Зарема назвала одного из любимых легионеров в «Спартаке»

«Он уже записал свое имя в историю клуба». Зарема назвала одного из любимых легионеров в «Спартаке»

9 августа 2022, 17:34
16

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала травму полузащитника Виктора Мозеса.

«Мозес – один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ.

Он уже записал своe имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, Фернандо и Промесом.

Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», – сказала Зарема.

  • 31-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года.
  • У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
  • Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
  • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Салихова Зарема
Комментарии (16)
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664
1660056456
Там Черданцев сказал что для Виктора Мозеса календарный год закончен. Поэтому, болельщики Спартака, не переживаете. Витя походу до конца года вернётся в строй. Жора никогда ещё не подводил.
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Беспонтий
1660057003
самым любимым наверное останется навсегда "Робсон -Максимка" "А кто стал первым автором хет-трика из легионеров в российском чемпионате? Конечно же он! Робсон!" ". перешёл в стан "красно-белых" в 1997г в возрасте 22 лет, и провёл в команде 4.5 сезона, став 5-ти кратным чемпионом России." и это во времена Великого Спартака заметьте а не нынешней богадельни со взломом
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Форвард 79
1660058395
Ковалевски, Робсона, Моцарта еще в этот ряд можно смело ставить
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житель СПб
1660061540
Это все так. И здоровья ему! Будем ждать этого футболиста на поле.
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zigbert
1660068312
Талантливый игрок что и говорить. Но к сожалению сыграл еще мало матчей за Спартак чтобы делать какие то выводы.
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alefreddy
1660073953
Видича забыла да есть еще ряд приличных игроков
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