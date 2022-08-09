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    «Он уже записал свое имя в историю клуба». Зарема назвала одного из любимых легионеров в «Спартаке»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала травму полузащитника Виктора Мозеса.

    «Мозес – один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ.

    Он уже записал своe имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, Фернандо и Промесом.

    Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», – сказала Зарема.

    • 31-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года.
    • У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
    • Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
    • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +97507

      zigbert 11 минут назад

      Талантливый игрок что и говорить. Но к сожалению сыграл еще мало матчей за Спартак чтобы делать какие то выводы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16668

      Cleaner 1 час назад

      Про Велика лучше бы не вспоминала. Напрочь отмороженный товарищ был...(

      2
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      ...
      Рейтинг: +82

      Клаус > Cleaner 1 час назад

      Один из лучших нападающих, безусловно!
      Болельщики его стали ненавидеть только после нанесения травмы Акинфееву

      0
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      ...
      Рейтинг: +32578

      VVM1964 > Клаус 1 час назад

      Не говори за всех болельщиков, да и травма была не нанесена, а получена Акинфеевым и не в результате столкновения в воздухе, а в результате неудачного приземления - никакой сверх грубости в действиях Веллитона не было, а травма Акинфеева - это скорее несчастный случай !

      3
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      ...
      Рейтинг: +97507

      zigbert > VVM1964 21 минуту назад

      Сам Акинфеев позже признался что повел себя неправильно в том эпизоде и не держит зла на Веллитона.

      0
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      Рейтинг: +16921

      житель СПб 2 часа назад

      Это все так. И здоровья ему! Будем ждать этого футболиста на поле.

      2
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      Рейтинг: +11222

      Алексей З 2 часа назад

      Ну нет...Рановато короновали.

      3
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      Рейтинг: +1597

      Форвард 79 2 часа назад

      Ковалевски, Робсона, Моцарта еще в этот ряд можно смело ставить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      FCSpartakM > Форвард 79 2 часа назад

      Моцарт и Ковалевски каким боком тут?
      Среднего уровня игроки по меркам РПЛ

      5
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      Рейтинг: +1597

      Форвард 79 > FCSpartakM 1 час назад

      Моцарт не хуже Фернандо

      0
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      Рейтинг: +1597

      Форвард 79 > Форвард 79 1 час назад

      Да еще про Видича забыл

      0
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      Рейтинг: +4815

      Беспонтий 3 часа назад

      самым любимым наверное останется навсегда "Робсон -Максимка"
      "А кто стал первым автором хет-трика из легионеров в российском чемпионате? Конечно же он! Робсон!"
      ". перешёл в стан "красно-белых" в 1997г в возрасте 22 лет, и провёл в команде 4.5 сезона, став 5-ти кратным чемпионом России."
      и это во времена Великого Спартака
      заметьте
      а не нынешней богадельни со взломом

      5
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      Рейтинг: +34

      Аvеngеr > Беспонтий 1 час назад

      Ну и Абделаига Баги, Самюэль Огунсанья и Деми де Зеув.

      0
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      Рейтинг: +2069

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      Там Черданцев сказал что для Виктора Мозеса календарный год закончен. Поэтому, болельщики Спартака, не переживаете. Витя походу до конца года вернётся в строй. Жора никогда ещё не подводил.

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