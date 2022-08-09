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  • Мозес впервые прокомментировал травму, из-за которой он выбыл на полгода

Мозес впервые прокомментировал травму, из-за которой он выбыл на полгода

9 августа 2022, 16:58
7

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поблагодарил за оказанную ему поддержку.

  • Нигериец травмировался в субботнем матче с «Уралом» (2:0).
  • У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
  • Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
  • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

«Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных. Буду делать все возможное, чтобы восстановиться и как можно скорее набрать форму, чтобы помогать команде.

Спасибо большое всем в клубе и фанатам за фантастическую поддержку. Я вернусь еще сильнее», – написал Мозес в соцсетях.

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Источник: твиттер Виктора Мозеса
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (7)
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Solist345345
1660054547
Жаль, качественный игрок, хоть и немного ленив. Скорейшего выздоровления и восстановления.
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664
1660056124
Здоровья Вите
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житель СПб
1660058589
Здоровья ! очень хороший, качественный игрок, который остался в команде.
Ответить
oyabun
1660064948
Серьезная потеря. Тот футболист, который реально один может решить исход матча, если сам захочет.
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САНЁК17
1660066330
Иногда слабый пол(женщины)чувствует опасность,вид жена его было против переезд в Россию,это судьба,человек чувствует опасность но не может себя контролировать таих случаев,здоровья упёртому.
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zigbert
1660069065
Очень мощно начал новый чемпионат. Выделялся своей игрой. Но это часть футбольной жизни. Здоровья Виктору!
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alefreddy
1660074336
Здоровья Вите будем ждать возвращения
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