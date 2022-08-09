Мозес впервые прокомментировал травму, из-за которой он выбыл на полгода

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поблагодарил за оказанную ему поддержку.

Нигериец травмировался в субботнем матче с «Уралом» (2:0).

У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.

Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.

В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

«Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных. Буду делать все возможное, чтобы восстановиться и как можно скорее набрать форму, чтобы помогать команде.

Спасибо большое всем в клубе и фанатам за фантастическую поддержку. Я вернусь еще сильнее», – написал Мозес в соцсетях.