Мозес впервые прокомментировал травму, из-за которой он выбыл на полгода

Жаль, качественный игрок, хоть и немного ленив. Скорейшего выздоровления и восстановления.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поблагодарил за оказанную ему поддержку.
- Нигериец травмировался в субботнем матче с «Уралом» (2:0).
- У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
- Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.
«Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных. Буду делать все возможное, чтобы восстановиться и как можно скорее набрать форму, чтобы помогать команде.
Спасибо большое всем в клубе и фанатам за фантастическую поддержку. Я вернусь еще сильнее», – написал Мозес в соцсетях.