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    Мозес впервые прокомментировал травму, из-за которой он выбыл на полгода

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поблагодарил за оказанную ему поддержку.

    • Нигериец травмировался в субботнем матче с «Уралом» (2:0).
    • У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
    • Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
    • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

    «Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных. Буду делать все возможное, чтобы восстановиться и как можно скорее набрать форму, чтобы помогать команде.

    Спасибо большое всем в клубе и фанатам за фантастическую поддержку. Я вернусь еще сильнее», – написал Мозес в соцсетях.

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    Источник: твиттер Виктора Мозеса

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +636

      Solist345345 5 минут назад

      Жаль, качественный игрок, хоть и немного ленив. Скорейшего выздоровления и восстановления.

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