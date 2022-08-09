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    Тарханов назвал возможную причину увольнения Юрана из «Химок»

    Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов высказался об уходе Сергея Юрана их подмосковного клуба.

    «Я думаю, что отставка произошла из‑за какого‑то внутреннего конфликта. Потому что пишут, что он не поставил в состав сына инвестора «Химок». Сережка такой, неординарный человек: может сразу всe в лицо высказать. Потому что по результату уволить его не могут.

    Выиграют ли от этой отставки «Химки»? Не знаю. Юран их вытащил в прошлом сезоне. Этот чемпионат начал хорошо», — сказал Тарханов.

    • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1020

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Ротенберги сидящие на скамейке и иные дети инвесторов или просто богатых людей потенциально мешают тренерам . Так быть дальше не может.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1364

      Fin035 > ZAITZEFF2011 11 минут назад

      Это Россия батенька! Это даже не только в спорте, это везде и во всем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2989

      FRZZ 2 часа назад

      Мне кажется сын инвестора тут не причем, причина другая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3345

      AZ 3 часа назад

      опять эти "сынки"-мажоры... Все правильно Юран сделан, пошел он в 3адницу, папинькин сынок... Химкам - дизлайк!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2757

      Nerlinger > AZ 3 часа назад

      Точно !!!
      в ПерДив их

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Теркчанин > AZ 3 часа назад

      а если папенька перестанет финансировать клуб,в том числе и зарплату Юрану,а ведь может.

      1
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