Тарханов назвал возможную причину увольнения Юрана из «Химок»

Ротенберги сидящие на скамейке и иные дети инвесторов или просто богатых людей потенциально мешают тренерам . Так быть дальше не может.
Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов высказался об уходе Сергея Юрана их подмосковного клуба.
«Я думаю, что отставка произошла из‑за какого‑то внутреннего конфликта. Потому что пишут, что он не поставил в состав сына инвестора «Химок». Сережка такой, неординарный человек: может сразу всe в лицо высказать. Потому что по результату уволить его не могут.
Выиграют ли от этой отставки «Химки»? Не знаю. Юран их вытащил в прошлом сезоне. Этот чемпионат начал хорошо», — сказал Тарханов.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.