Тарханов назвал возможную причину увольнения Юрана из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов высказался об уходе Сергея Юрана их подмосковного клуба.

«Я думаю, что отставка произошла из‑за какого‑то внутреннего конфликта. Потому что пишут, что он не поставил в состав сына инвестора «Химок». Сережка такой, неординарный человек: может сразу всe в лицо высказать. Потому что по результату уволить его не могут.

Выиграют ли от этой отставки «Химки»? Не знаю. Юран их вытащил в прошлом сезоне. Этот чемпионат начал хорошо», — сказал Тарханов.