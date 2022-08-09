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    Альшин рассказал, почему ушел из «Спартака» в 2013 году

    Нападающий «Факела» Ильнур Альшин вспомнил период, когда он выступал за «Спартак».

    – В 2011–2013 годах вы находились в системе «Спартака». Были шансы пробиться в основу?

    – В молодежке «Спартака» я находился три года. Особых шансов пробиться не было. Я не был основным игроком в клубной молодежке. Ставку делали на других футболистов – спартаковских воспитанников. А я не был спартаковским воспитанником, пришел клуб только в 17 лет.

    Тогда молодежка «Спартака» была хороша, состав сильный. Поэтому я пошел чуть-чуть другим путем – через вторую лигу. И в первый раз уехал в Воронеж, который тогда играл во втором дивизионе.

    • Альшин забил 1 гол и отдал 1 ассист в 4 матчах этого сезона РПЛ.
    • «Факел» идет на 14-м месте.

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    Источник: «Известия»

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