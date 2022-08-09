Альшин рассказал, почему ушел из «Спартака» в 2013 году

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин вспомнил период, когда он выступал за «Спартак».

– В 2011–2013 годах вы находились в системе «Спартака». Были шансы пробиться в основу?

– В молодежке «Спартака» я находился три года. Особых шансов пробиться не было. Я не был основным игроком в клубной молодежке. Ставку делали на других футболистов – спартаковских воспитанников. А я не был спартаковским воспитанником, пришел клуб только в 17 лет.

Тогда молодежка «Спартака» была хороша, состав сильный. Поэтому я пошел чуть-чуть другим путем – через вторую лигу. И в первый раз уехал в Воронеж, который тогда играл во втором дивизионе.