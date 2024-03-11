Альшин из «Факела» раскрыл секрет побед над «Спартаком»

Игрок «Факела» Ильнур Альшин назвал рецепт побед над «Спартаком» в этом сезоне.

Воронежцы победили москвичей в обоих кругах РПЛ.

Матч в «Лужниках» накануне завершился со счетом 2:0.

«Факел» идет в РПЛ 11-м.

«В чем секрет игры со «Спартаком», у которого мы выиграли дважды за сезон? Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу.Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать.

Не думаю, что недонастрой «Спартака» имел место, потому что сопернику тоже нужны были очки, как и нам. По игре такого не чувствовалось. Просто к нам удача где-то повернулась», – сказал Альшин.