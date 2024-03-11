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    Альшин из «Факела» раскрыл секрет побед над «Спартаком»

    Игрок «Факела» Ильнур Альшин назвал рецепт побед над «Спартаком» в этом сезоне.

    • Воронежцы победили москвичей в обоих кругах РПЛ.
    • Матч в «Лужниках» накануне завершился со счетом 2:0.
    • «Факел» идет в РПЛ 11-м.

    «В чем секрет игры со «Спартаком», у которого мы выиграли дважды за сезон? Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу.Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать.

    Не думаю, что недонастрой «Спартака» имел место, потому что сопернику тоже нужны были очки, как и нам. По игре такого не чувствовалось. Просто к нам удача где-то повернулась», – сказал Альшин.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710165549
    Без судей и без договорняка спам нулевой днище! Акрон не даст соврать
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    NewLife
    1710166463
    Получили благосклонного судью, который стыки судил в основном против Спартака, а тебя за неоднократные грубые действия против соперника надо было удалять во втором тайме.
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