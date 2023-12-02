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    • Игрок «Факела» Альшин: «В матче с «Динамо» будет настоящий экстрим»

    Игрок «Факела» Альшин: «В матче с «Динамо» будет настоящий экстрим»

    Нападающий «Факела» Ильнур Альшин оценил погоду на матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

    «Согласен, что сегодня было много борьбы, но этого и следовало ожидать в декабре при такой холодной погоде, но ничего, мы добыли очко в копилочку. Сейчас ещe не такой сильный мороз. На следующей неделе, говорят, будет ещe холоднее. Сейчас ещe было терпимо, а вот в игре с «Динамо» через неделю будет настоящий экстрим.

    Мы тренируемся на искусственном поле в обычном режиме, а играть придeтся в любых условиях. С этим мы ничего сделать не можем. Усталости особой не ощущается, но из-за времени года поле стало тяжелее. Но недельный цикл позволяет нормально восстановиться и подготовиться к следующей игре. «Балтика» ничем особенным не удивила. Мы были готовы к такой игре, ожидали, что будет много борьбы, подборов и длинных передач», – сказал Альшин.

    • «Факел» примет «Динамо» 10 декабря.
    • После этого команды уйдут в отпуск.
    • «Факел» идет в РПЛ 11-м.

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    Источник: Metaratings

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    02.12.2023 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69381

      portero 17 часов назад

      Спасибо дебилам в управлении... играть в декабре в России могли придумать только идиоты!!!!

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