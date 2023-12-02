Игрок «Факела» Альшин: «В матче с «Динамо» будет настоящий экстрим»

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин оценил погоду на матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

«Согласен, что сегодня было много борьбы, но этого и следовало ожидать в декабре при такой холодной погоде, но ничего, мы добыли очко в копилочку. Сейчас ещe не такой сильный мороз. На следующей неделе, говорят, будет ещe холоднее. Сейчас ещe было терпимо, а вот в игре с «Динамо» через неделю будет настоящий экстрим.

Мы тренируемся на искусственном поле в обычном режиме, а играть придeтся в любых условиях. С этим мы ничего сделать не можем. Усталости особой не ощущается, но из-за времени года поле стало тяжелее. Но недельный цикл позволяет нормально восстановиться и подготовиться к следующей игре. «Балтика» ничем особенным не удивила. Мы были готовы к такой игре, ожидали, что будет много борьбы, подборов и длинных передач», – сказал Альшин.