Кухарчук пообещал сочинить стих, если «Химки» поднимутся на первое место в РПЛ

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук объяснил, почему рассказал стихотворение на тренировке подмосковного клуба в свой день рождения.

– У нас традиция в команде для именинников: либо коридор, либо рассказать стих. Решил отойти от стандартного коридора, у меня еще недавно травма была, а там всех бьют. Рассказал стих собственного сочинения.

– Ты помнишь еще этот стих?

– Помню наизусть, но рассказывать не буду. Если «Химки» поднимутся на первое место, сочиню новый и расскажу тебе.