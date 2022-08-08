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    Кухарчук пообещал сочинить стих, если «Химки» поднимутся на первое место в РПЛ

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук объяснил, почему рассказал стихотворение на тренировке подмосковного клуба в свой день рождения.

    – У нас традиция в команде для именинников: либо коридор, либо рассказать стих. Решил отойти от стандартного коридора, у меня еще недавно травма была, а там всех бьют. Рассказал стих собственного сочинения.

    – Ты помнишь еще этот стих?

    – Помню наизусть, но рассказывать не буду. Если «Химки» поднимутся на первое место, сочиню новый и расскажу тебе.

    • «Химки» идут на 7-м месте в РПЛ.
    • Отрыв от лидеров – 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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