Трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба (Sport24)

Переход центрального защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы Романюка в ЦСКА может не состояться.

Причина – проблемы с оплатой трансфера в связи с наложенными на московский клуб санкциями.

«Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно», – сообщил источник Sport24.