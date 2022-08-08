Трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба (Sport24)

Переход центрального защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы Романюка в ЦСКА может не состояться.
Причина – проблемы с оплатой трансфера в связи с наложенными на московский клуб санкциями.
«Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно», – сообщил источник Sport24.
- Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за уругвайца 1,5 миллиона долларов.
- Сосе в январе исполнилось 20 лет.
- В последнее время он находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.
Источник: Sport24