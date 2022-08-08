Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба (Sport24)

    Переход центрального защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы Романюка в ЦСКА может не состояться.

    Причина – проблемы с оплатой трансфера в связи с наложенными на московский клуб санкциями.

    «Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно», – сообщил источник Sport24.

    • Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за уругвайца 1,5 миллиона долларов.
    • Сосе в январе исполнилось 20 лет.
    • В последнее время он находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.

    Новости по теме
    Медина: «Откажусь, если «Барселона» сделает предложение, ха-ха» 2
    Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно» 3
    Орлов объяснил, почему «Зениту» стоит опасаться ЦСКА 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2416

      ALEX ML 8 минут назад

      Чушь пишет этот источник

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11