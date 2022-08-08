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    Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно»

    Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о турнирной таблице РПЛ после четырех стартовых туров.

    «Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать, очень скоро все будет как обычно.

    Строчка под номером один – «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место, ЦСКА и «Спартак».

    Также я бы не сбрасывал со счетом «Ростов», – сказал Григорян.

    • «Зенит» набрал 8 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
    • Петербуржцы занимают 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующих ЦСКА и «Спартака» – 2 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +500

      SLADE2019 6 минут назад

      Насколько я понял, фраза взята из интервью Григоряна одному блогеру. С ней трудно не согласиться, а если еще и Ростов будет напирать также, то можно сказать, что попал в точку. А вообще, после того, как Григорян поработал на Матче, сделал вывод, что в футболе он разбирается и довольно хорошо. Это и Аршавин признал, и другие эксперты.

      0
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      Рейтинг: +23142

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Здесь не надо быть экстрасенсом.

      0
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      Рейтинг: +4073

      Enter2006 1 час назад

      Иди дальше "скользи по задницам футболисток".

      2
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      Рейтинг: +7229

      nik55 1 час назад

      трепло

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