Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о турнирной таблице РПЛ после четырех стартовых туров.

«Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать, очень скоро все будет как обычно.

Строчка под номером один – «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место, ЦСКА и «Спартак».

Также я бы не сбрасывал со счетом «Ростов», – сказал Григорян.