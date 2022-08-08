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  • Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно»

Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно»

8 августа 2022, 09:54
5

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о турнирной таблице РПЛ после четырех стартовых туров.

«Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать, очень скоро все будет как обычно.

Строчка под номером один – «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место, ЦСКА и «Спартак».

Также я бы не сбрасывал со счетом «Ростов», – сказал Григорян.

  • «Зенит» набрал 8 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
  • Петербуржцы занимают 6-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующих ЦСКА и «Спартака» – 2 балла.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Ростов Григорян Александр
Комментарии (5)
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nik55
1659945848
трепло
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Enter2006
1659946147
Иди дальше "скользи по задницам футболисток".
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DOCTOR PENALTY
1659947150
Здесь не надо быть экстрасенсом.
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SLADE2019
1659950101
Насколько я понял, фраза взята из интервью Григоряна одному блогеру. С ней трудно не согласиться, а если еще и Ростов будет напирать также, то можно сказать, что попал в точку. А вообще, после того, как Григорян поработал на Матче, сделал вывод, что в футболе он разбирается и довольно хорошо. Это и Аршавин признал, и другие эксперты.
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neim
1659954366
Особенно, если ЦСКА сможет отобрать очки в Питере. Вот тогда и посмотрим.
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