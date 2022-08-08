Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о турнирной таблице РПЛ после четырех стартовых туров.
«Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать, очень скоро все будет как обычно.
Строчка под номером один – «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место, ЦСКА и «Спартак».
Также я бы не сбрасывал со счетом «Ростов», – сказал Григорян.
- «Зенит» набрал 8 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
- Петербуржцы занимают 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующих ЦСКА и «Спартака» – 2 балла.
Источник: «Матч ТВ»