«Дай бог, если к марту восстановится». Черданцев – о травме Мозеса

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о травме и сроках восстановления полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

«К большому сожалению, подтвердился первоначальный диагноз – травма ахилла.

Это значит, что календарный год для него закончен, восстановление очень долгое.

Дай бог, если к началу второй части сезона в марте Виктор восстановится», – сказал Черданцев.