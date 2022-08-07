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    «Дай бог, если к марту восстановится». Черданцев – о травме Мозеса

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о травме и сроках восстановления полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

    «К большому сожалению, подтвердился первоначальный диагноз – травма ахилла.

    Это значит, что календарный год для него закончен, восстановление очень долгое.

    Дай бог, если к началу второй части сезона в марте Виктор восстановится», – сказал Черданцев.

    • Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0). Его унесли на носилках.
    • Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
    • Сообщалось, что нигериец может пропустить 4 месяца.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2022 23:51
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