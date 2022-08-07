«Дай бог, если к марту восстановится». Черданцев – о травме Мозеса

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о травме и сроках восстановления полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.
«К большому сожалению, подтвердился первоначальный диагноз – травма ахилла.
Это значит, что календарный год для него закончен, восстановление очень долгое.
Дай бог, если к началу второй части сезона в марте Виктор восстановится», – сказал Черданцев.
- Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0). Его унесли на носилках.
- Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
- Сообщалось, что нигериец может пропустить 4 месяца.
Источник: «Матч ТВ»