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    Мележиков сообщил, кто должен заменить Мозеса в «Спартаке»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал травму своего игрока Виктора Мозеса. Нигериец может пропустить четыре месяца.

    «Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это.

    Гильермо Абаскаль говорил про травму ахилла? Да, у меня есть информация об ахилле, но пока не готов говорить.

    Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьeзной травмы Мозеса? Тогда рассчитывают на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой», – сказал Мележиков.

    • Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.
    • Нигериец выступает за «Спартак» с 2021 года.
    • Игрок хотел уехать из России, но московский клуб убедил его остаться.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +97465

      zigbert 38 минут назад

      Без травм трудно обойтись, вот тут и должны проявить себя игроки запаса, это их шанс.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5089

      ySS 1 час назад

      Миша Игнатов пока не тянет на основу, а вот Антона Зиньковского хотелось бы в ней увидеть и понять, готов ли он

      2
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      Рейтинг: +8995

      R_a_i_n 1 час назад

      Хотелось бы по больше видеть Зиньковмкого на поле.

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