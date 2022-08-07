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Мележиков сообщил, кто должен заменить Мозеса в «Спартаке»

7 августа 2022, 12:10
4

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал травму своего игрока Виктора Мозеса. Нигериец может пропустить четыре месяца.

«Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это.

Гильермо Абаскаль говорил про травму ахилла? Да, у меня есть информация об ахилле, но пока не готов говорить.

Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьeзной травмы Мозеса? Тогда рассчитывают на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой», – сказал Мележиков.

  • Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.
  • Нигериец выступает за «Спартак» с 2021 года.
  • Игрок хотел уехать из России, но московский клуб убедил его остаться.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Игнатов Михаил Мележиков Евгений
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1659867227
Хотелось бы по больше видеть Зиньковмкого на поле.
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ySS
1659869132
Миша Игнатов пока не тянет на основу, а вот Антона Зиньковского хотелось бы в ней увидеть и понять, готов ли он
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zigbert
1659870871
Без травм трудно обойтись, вот тут и должны проявить себя игроки запаса, это их шанс.
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