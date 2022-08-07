Мележиков сообщил, кто должен заменить Мозеса в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал травму своего игрока Виктора Мозеса. Нигериец может пропустить четыре месяца.

«Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это.

Гильермо Абаскаль говорил про травму ахилла? Да, у меня есть информация об ахилле, но пока не готов говорить.

Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьeзной травмы Мозеса? Тогда рассчитывают на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой», – сказал Мележиков.