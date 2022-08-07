Мележиков сообщил, кто должен заменить Мозеса в «Спартаке»

Без травм трудно обойтись, вот тут и должны проявить себя игроки запаса, это их шанс.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал травму своего игрока Виктора Мозеса. Нигериец может пропустить четыре месяца.
«Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это.
Гильермо Абаскаль говорил про травму ахилла? Да, у меня есть информация об ахилле, но пока не готов говорить.
Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьeзной травмы Мозеса? Тогда рассчитывают на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой», – сказал Мележиков.