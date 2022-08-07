Рианчо: «Вижу «Спартак» чемпионом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил старт команды в сезоне РПЛ.

«Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало — это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем.

Видно, что вся команда жаждет этого, у них есть возможность вновь надеть золотые медали. Я думаю, что Гильермо Абаскаль способен переиграть Сергея Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ», – сказал испанец.