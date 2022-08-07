Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Рианчо: «Вижу «Спартак» чемпионом»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил старт команды в сезоне РПЛ.

    «Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало — это еще не весь успех, но у них есть все шансы. Все в их руках, нужно работать над собой и улучшаться с каждым матчем.

    Видно, что вся команда жаждет этого, у них есть возможность вновь надеть золотые медали. Я думаю, что Гильермо Абаскаль способен переиграть Сергея Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ», – сказал испанец.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Сочи».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Новости по теме
    «Он нихрена не разбирается в футболе. Почему его зовут в «Спартак»?». Экс-агент Абрамов – о Хачатурянце 3
    Шалимов-тренер ни разу не победил «Спартак». Он воспитанник москвичей 2
    Джикия: «Матчи моей «Бей Беги» интереснее некоторых матчей РПЛ» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:02
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11