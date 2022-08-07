Подберезкин: «Шалимов – наш главный тренер, верим в него! «Урал» рано хоронить»

Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберезкин поддержал главного тренера Игоря Шалимова после матча четвертого тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Его уволят.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, по игре мне сказать нечего. Нам нужно продолжать работать, усерднее тренироваться. Игорь Шалимов — наш главный тренер, мы в него верим!

«Урал» может вылететь в ФНЛ? Пока рано об этом говорить, прошло всего лишь четыре тура. Да, пока что у нас ничего не получается, но хоронить нас рано», – сказал Подберезкин.