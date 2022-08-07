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    Подберезкин: «Шалимов – наш главный тренер, верим в него! «Урал» рано хоронить»

    Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберезкин поддержал главного тренера Игоря Шалимова после матча четвертого тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Его уволят.

    «Хочу извиниться перед нашими болельщиками, по игре мне сказать нечего. Нам нужно продолжать работать, усерднее тренироваться. Игорь Шалимов — наш главный тренер, мы в него верим!

    «Урал» может вылететь в ФНЛ? Пока рано об этом говорить, прошло всего лишь четыре тура. Да, пока что у нас ничего не получается, но хоронить нас рано», – сказал Подберезкин.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97465

      zigbert 33 минуты назад

      Хорошо что еще есть вера в своего тренера.

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      Рейтинг: +1245

      jek718875 1 час назад

      Да дайте же ШАЛИМУ доработать сезон, а потом увольняйте

      1
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      Рейтинг: +1934

      моэм 2 часа назад

      Не верится...потому что если это так , то Спартак должен был уйти с поля искусанным .

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