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    РПЛ. «Спартак» победил «Урал» и вышел на первое место

    В четвертом туре чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:0.

    Оба гола московская команда забила до перерыва после ассистов Александра Соболева – отличились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

    Набрав три очка, «Спартак» стал лидером РПЛ. «Урал» остался на последнем месте.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский (Гаджимурадов, 46), Кузьмичeв, Эмерсон (Мамин, 73), Подберезкин (Бевеев, 62), Коновалов (Емельянов, 79), Егорычев, Сунгатулин (Бикфалви, 46), Мишкич, Каштанов.

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров (Джикия, 88), Денисов, Мозес (Игнатов, 33; Зиньковский, 88), Мартинс (Пруцев, 67), Промес, Соболев (Николсон, 66).

    Предупреждения: Гаджимурадов, 75 – Промес, 28; Хлусевич, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии65
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      Рейтинг: +14696

      Fusballer 20 минут назад

      Все краснорбелых с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7326

      BarStep 22 минуты назад

      Скринте таблицу парни..
      50 мин осталось у вас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4598

      PAREVG. 27 минут назад

      С победой красно - белые, игра была не скучной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +559

      Zenit40k 35 минут назад

      Такими темпами глядишь и в фнл не вылетят в этом сезоне ,гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1180

      хав_бек 39 минут назад

      И снова с победой Красно-Белые!!!
      Всё идет по плану!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Ловкий Бубен 49 минут назад

      ну, поздравляю может в этом году что-то получится, но если честно медленно двигается команда и пока не очень, хотя уже лучше , может наконец в чемпионате будет интрига

      2
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      Рейтинг: +32393

      oyabun 53 минуты назад

      Радует тот факт, что, наверное первый раз не приходится ничего говорить о судействе. Связка Ку+Ку отработала матч на отлично! Никаких вопросов.

      2
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      Рейтинг: +69242

      insider_retro 1 час назад

      Похоже, Урал не скоро очки зацепит...
      Претендент на самую отвратную статистику в сезоне...

      5
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      Рейтинг: +97437

      zigbert > insider_retro 56 минут назад

      Для них главное поверить в себя и развить успех.

      2
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      Рейтинг: +32393

      oyabun > insider_retro 52 минуты назад

      У Урала несомненно лучшим был Каштанов. В середине первого тайма дважды чуть не забил Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +19561

      derrik2000 > oyabun 24 минуты назад

      А Гаджимурадов, вышедший на замену во 2-м тайме???
      Ох, и давал же он шороху в последние 15-20 минут у ворот КБ!

      0
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      Рейтинг: +3695

      Кинстифа 1 час назад

      Всех КБ с победой, но такое кол во профуканных моментов.....

      7
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      Рейтинг: +1197

      Sky Spartak 1 час назад

      Комбинируют...атакуют..не отбиваются....
      По сути игра лучше чем При Тедеско и Ваноли....
      Конечно нужно будет смотреть при более сильных соперниках....
      Но раньше и с такими командами мучались....

      8
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      Рейтинг: +97437

      zigbert > Sky Spartak 58 минут назад

      Это верно, игра смотрится.

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