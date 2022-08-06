РПЛ. «Спартак» победил «Урал» и вышел на первое место

В четвертом туре чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Оба гола московская команда забила до перерыва после ассистов Александра Соболева – отличились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Набрав три очка, «Спартак» стал лидером РПЛ. «Урал» остался на последнем месте.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский (Гаджимурадов, 46), Кузьмичeв, Эмерсон (Мамин, 73), Подберезкин (Бевеев, 62), Коновалов (Емельянов, 79), Егорычев, Сунгатулин (Бикфалви, 46), Мишкич, Каштанов.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров (Джикия, 88), Денисов, Мозес (Игнатов, 33; Зиньковский, 88), Мартинс (Пруцев, 67), Промес, Соболев (Николсон, 66).

Предупреждения: Гаджимурадов, 75 – Промес, 28; Хлусевич, 51.

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