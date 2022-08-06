Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Спартак» победил «Урал» и вышел на первое место

6 августа 2022, 16:54
81

В четвертом туре чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Оба гола московская команда забила до перерыва после ассистов Александра Соболева – отличились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Набрав три очка, «Спартак» стал лидером РПЛ. «Урал» остался на последнем месте.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский (Гаджимурадов, 46), Кузьмичeв, Эмерсон (Мамин, 73), Подберезкин (Бевеев, 62), Коновалов (Емельянов, 79), Егорычев, Сунгатулин (Бикфалви, 46), Мишкич, Каштанов.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров (Джикия, 88), Денисов, Мозес (Игнатов, 33; Зиньковский, 88), Мартинс (Пруцев, 67), Промес, Соболев (Николсон, 66).

Предупреждения: Гаджимурадов, 75 – Промес, 28; Хлусевич, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Чернов подарил майку Григорию Иванову, несмотря на запрет «Спартака» 3
Игнатов забил в РПЛ впервые за четыре года
Соболев в матче с «Уралом» установил личный рекорд. Это его самый удобный соперник 18
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (81)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1659794140
С победой, КБ! Пока всё очень неплохо
Ответить
SpartakMoskwa
1659794188
С победой всех болел Спартака!!! Пока все отлично
Ответить
B.G.
1659794230
Матч хороший, реализация плохой )
Ответить
Enter2006
1659794370
Спартаку нужно научиться чаще бить в створ ворот. Моментов тонна, реализация не очень. Иначе счёт был бы 0:5 как минимум.
Ответить
FС Spаrtак
1659794407
с победой всех!!!
Ответить
rash1959
1659794469
За такое расточительство голевых моментов надо трахать всю команду, особенно Промеса.А так, с победой!!!
Ответить
oyabun
1659794706
С Победой красно-белые! Результат важен, но игра во втором тайме расстроила. Слишком много транжирили моментов, слишком много в концовке позволяли сопернику, прижимались к своим воротам - очередное спасибо Селихову за спасения. Вызывают недоумение кадровые решения Абаскаля - Промес во втором тайме запорол всё что можно было, но тренер его не заменил, выпустил Зиньковского за 5 мин до конца. Зато убрал лучшего игрока матча, на мой взгляд, Игнатова.
Ответить
zigbert
1659795541
Всех болельщиков Спартака с победой! Победа на классе. Пока все идет как никогда лучше. И главное есть кем заменить. Рад за Игнатова, оправдал доверие тренера.
Ответить
Кинстифа
1659795853
Всех КБ с победой, но такое кол во профуканных моментов.....
Ответить
Fusballer
1659798878
Все краснорбелых с победой!
Ответить
Главные новости
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
1
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
14
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
14
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
23
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
8
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+