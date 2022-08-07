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    Чернов подарил майку Григорию Иванову, несмотря на запрет «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов подарил президенту «Урала» Григорию Иванову игровую форму после матча четвертого тура РПЛ. Однако этого было нельзя делать.

    «Иванов помнит меня, я оставил частичку себя в этой команде. Пообщались. Попросил он футболку.

    Администраторы «Спартака» сказали, что нельзя, но для Григория Викторовича можно сделать исключение. Вообще нельзя, потому что у клуба мало футболок осталось. Но для Иванова ничего не жалко. Взамен он мне ничего не подарил», – сказал Чернов.

    • Защитник был в «Урале» в 2017-2018 годах.
    • Чернов в «Спартаке» с зимы.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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