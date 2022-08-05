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  • «Зенит» ведет переговоры о переходе 18-летнего бразильца Ренана

«Зенит» ведет переговоры о переходе 18-летнего бразильца Ренана

5 августа 2022, 10:12
13

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может перейти в «Зенит».

По информации Yahoo, клуб из Петербурга ведет переговоры о переходе бразильца. «Зенит» готов удовлетворить интересы всех сторон, но пока не делал официальное предложение по 18-летнему игроку.

Ранее агент Ренана провел переговоры с представителями дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптона» и клубов из City Group.

  • Ренан – центральный защитник.
  • Он провел 5 матчей за «Коринтианс», отдал 1 ассист.
  • «Зенит» летом арендовал у «Коринтианса» вратаря Ивана и полузащитника Гильермо Мантуана.

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Источник: Yahoo
Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс
Комментарии (13)
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nik55
1659683725
может пора уже переехать в Бразилию и играть там ?
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Solist345345
1659684374
Даже при Луческу не было столько бразильцев, хотя он большой мастер на данном рынке.
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Беспонтий
1659685388
впрок что ли скоро уже местные потомство начнут давать ферма какая то
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alp
1659689510
извините, а нажуя ??
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JTherry
1659696277
маленький бразильский клубишко - бом.жишко...)
Ответить
vladimir-7
1659696494
Зачем Зениту такой молодой игрок, с воспитанием молодежи в клубе наблюдается проблема, там привыкли покупать готовеньких, правда, уже по высокой цене, но цена Зенит не волнует.
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