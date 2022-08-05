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    «Зенит» ведет переговоры о переходе 18-летнего бразильца Ренана

    Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может перейти в «Зенит».

    По информации Yahoo, клуб из Петербурга ведет переговоры о переходе бразильца. «Зенит» готов удовлетворить интересы всех сторон, но пока не делал официальное предложение по 18-летнему игроку.

    Ранее агент Ренана провел переговоры с представителями дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптона» и клубов из City Group.

    • Ренан – центральный защитник.
    • Он провел 5 матчей за «Коринтианс», отдал 1 ассист.
    • «Зенит» летом арендовал у «Коринтианса» вратаря Ивана и полузащитника Гильермо Мантуана.

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    Источник: Yahoo

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4750

      Беспонтий 32 минуты назад

      впрок что ли
      скоро уже местные потомство начнут давать
      ферма какая то

      0
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      Рейтинг: +633

      Solist345345 49 минут назад

      Даже при Луческу не было столько бразильцев, хотя он большой мастер на данном рынке.

      0
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      Рейтинг: +7212

      nik55 1 час назад

      может пора уже переехать в Бразилию и играть там ?

      0
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      Рейтинг: +3041

      acor94 > nik55 39 минут назад

      Ехай, ктож мешает!

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