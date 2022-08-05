«Зенит» ведет переговоры о переходе 18-летнего бразильца Ренана

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может перейти в «Зенит».

По информации Yahoo, клуб из Петербурга ведет переговоры о переходе бразильца. «Зенит» готов удовлетворить интересы всех сторон, но пока не делал официальное предложение по 18-летнему игроку.

Ранее агент Ренана провел переговоры с представителями дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптона» и клубов из City Group.

Ренан – центральный защитник.

Он провел 5 матчей за «Коринтианс», отдал 1 ассист.

«Зенит» летом арендовал у «Коринтианса» вратаря Ивана и полузащитника Гильермо Мантуана.

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