Колыванов: «Мостовой побольше многих разбирается в футболе. Он всегда говорит правильно»

Побольше многих это НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о назначении Александра Мостового на пост главного тренера медийной команды Fight Nights.
«Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю! Может ли потом возглавить профессиональную команду? Александр — ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи.
Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду», – сказал Колыванов.
- Команда бойцов Fight Nights сыграет в новом сезоне Медиалиги.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- В новом сезоне также сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.
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