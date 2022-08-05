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    Колыванов: «Мостовой побольше многих разбирается в футболе. Он всегда говорит правильно»

    Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о назначении Александра Мостового на пост главного тренера медийной команды Fight Nights.

    «Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю! Может ли потом возглавить профессиональную команду? Александр — ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи.

    Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду», – сказал Колыванов.

    • Команда бойцов Fight Nights сыграет в новом сезоне Медиалиги.
    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне также сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +16621

      Cleaner 44 минуты назад

      Побольше многих это НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      crf575757 1 час назад

      Еще один клоун объявился! Такой же неудачник как лузер Мостовой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Фердя 1 час назад

      Люди которые ждут с небес манны небесной по своей сути лентяи и тунеядцы…это приговор таким экспертам и говорунам!

      2
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      Рейтинг: +656

      (Меня за банили) 3 часа назад

      Господи, откуда столько клоунов в нашем футболе.

      2
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