Колыванов: «Мостовой побольше многих разбирается в футболе. Он всегда говорит правильно»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о назначении Александра Мостового на пост главного тренера медийной команды Fight Nights.

«Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю! Может ли потом возглавить профессиональную команду? Александр — ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи.

Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду», – сказал Колыванов.