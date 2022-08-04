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  • Мойзес: «Хочу хоть немного повторить достижения других бразильцев в ЦСКА»

Мойзес: «Хочу хоть немного повторить достижения других бразильцев в ЦСКА»

4 августа 2022, 19:49
1

Бразильский новичок ЦСКА Мойзес ответил на вопрос клубной пресс-службы о своих соотечественниках в московской команде.

– В ЦСКА играло много бразильцев. Кого можешь назвать?

– Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо.

С Дуду мы играли в 2018-м году в «Ботафого». Жо – мой хороший друг.

Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения.

  • ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
  • Мойзес – левый защитник.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес
Комментарии (1)
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MichelWB
1659634580
Дуду играл в ЦСКА 3 года с 2005 по 2008, сколько же лет Мойзесу, если он играл в 2018 с Дуду в Ботафого.
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