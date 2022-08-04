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    Мойзес: «Хочу хоть немного повторить достижения других бразильцев в ЦСКА»

    Бразильский новичок ЦСКА Мойзес ответил на вопрос клубной пресс-службы о своих соотечественниках в московской команде.

    – В ЦСКА играло много бразильцев. Кого можешь назвать?

    – Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо.

    С Дуду мы играли в 2018-м году в «Ботафого». Жо – мой хороший друг.

    Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения.

    • ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
    • Мойзес – левый защитник.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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    Источник: сайт ЦСКА

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