Мойзес: «Хочу хоть немного повторить достижения других бразильцев в ЦСКА»

Бразильский новичок ЦСКА Мойзес ответил на вопрос клубной пресс-службы о своих соотечественниках в московской команде.
– В ЦСКА играло много бразильцев. Кого можешь назвать?
– Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо.
С Дуду мы играли в 2018-м году в «Ботафого». Жо – мой хороший друг.
Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения.
- ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
- Мойзес – левый защитник.
- Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.
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Источник: сайт ЦСКА