ЦСКА объявил о переходе Мойзеса с помощью голосового сообщения от бразильца

Могли за Мойзеса заставить Бруно Фукса написать сообщение. Все равно без дела болтается, а зарплату получает, пусть отрабатывает)
Защитник «Интернасьонала» Мойзес перешел в ЦСКА.
Московский клуб объявил о переходе с помощью голосового сообщения от бразильца в телеграме.
«Привет, армейцы! Как настроение?» – сказал Мойзес.
- Сообщалось, что ЦСКА арендует бразильца до конца 2023 года.
- Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
- В составе «Интернасьонала» он забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 100 матчах.
Все трансферы РПЛ лета-2022: «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», ЦСКА взял игрока «Партизана»