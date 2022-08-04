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    ЦСКА объявил о переходе Мойзеса с помощью голосового сообщения от бразильца

    Защитник «Интернасьонала» Мойзес перешел в ЦСКА.

    Московский клуб объявил о переходе с помощью голосового сообщения от бразильца в телеграме.

    «Привет, армейцы! Как настроение?» – сказал Мойзес.

    • Сообщалось, что ЦСКА арендует бразильца до конца 2023 года.
    • Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
    • В составе «Интернасьонала» он забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 100 матчах.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2651

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Могли за Мойзеса заставить Бруно Фукса написать сообщение. Все равно без дела болтается, а зарплату получает, пусть отрабатывает)

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