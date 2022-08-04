ЦСКА объявил о переходе Мойзеса с помощью голосового сообщения от бразильца

Защитник «Интернасьонала» Мойзес перешел в ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе с помощью голосового сообщения от бразильца в телеграме.

«Привет, армейцы! Как настроение?» – сказал Мойзес.

Сообщалось, что ЦСКА арендует бразильца до конца 2023 года.

Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.

В составе «Интернасьонала» он забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 100 матчах.

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