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Директор «Карагюмрюка»: «Пирло уже знал Оздоева»

4 августа 2022, 12:12
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Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын рассказал, как клуб работал над подписанием российского полузащитника Магомеда Оздоева.

– Кто и когда впервые упомянул кандидатуру Оздоева? Или клуб следил за ним какое-то время?

– Оздоев – очень известный футболист, у него богатый опыт. Мы знали, что он находится в статусе свободного агента и понимали, что для нашего клуба он станет отличным приобретением.

Я обсудил его кандидатуру с президентом клуба, с вице-президентом, с главным тренером и мы пришли к общему мнению, что можем подписать Магомеда, нам пригодится его опыт. И в итоге был заключен контракт.

– Когда вы рассказали Пирло про Оздоева про возможность подписания Оздоева, что он ответил? Он знал такого футболиста?

– Он сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Оздоева и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень. Андреа уже знал Магомеда.

– Где и при каких обстоятельствах состоялась первая встреча с Магомедом?

– Сперва мы переговорили с его агентами, объяснили, чего хочет наш клуб. После этого я пообщался с Магомедом по телефону и пригласил его в Стамбул. Он приехал и никаких сложностей не возникало.

Оздоев отлично понимал ситуацию, понимал, что от него хотят, какие существуют правила. Его все абсолютно устроило, он был счастлив.

Конечно, я не могу сказать, что все прошло очень уж легко, но в итоге это отличная сделка для всех сторон.

– Сколько дней заняли переговоры?

– Полагаю, всего два дня.

– Пирло удовлетворен формой Оздоева?

– Мы все довольны тем, в какой форме находится Магомед. Мы понимаем, что какое-то время он находился без команды, в статусе свободного агента, но он поддерживал физические кондиции в должном состоянии.

По моим оценкам, примерно дней через десять он будет в оптимальной форме, потому что на тренировках Оздоев проявляет себя с самой лучшей стороны.

  • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
  • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед Пирло Андреа
Комментарии (1)
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_-G-F-_
1659606494
Сразу видно, что Оздоев хочет еще играть в футбол - быстро клуб себе нашел и не стал выпендриваться. Не то, что наш великий форвард всея России - видимо пытался условия диктовать, вот и сидит без команды. А Оздоев, чтобы он не говорил - всегда отдается на 100% на поле, хоть и косячит порой сильно. Удачи ему!
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