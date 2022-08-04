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    Директор «Карагюмрюка»: «Пирло уже знал Оздоева»

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын рассказал, как клуб работал над подписанием российского полузащитника Магомеда Оздоева.

    – Кто и когда впервые упомянул кандидатуру Оздоева? Или клуб следил за ним какое-то время?

    – Оздоев – очень известный футболист, у него богатый опыт. Мы знали, что он находится в статусе свободного агента и понимали, что для нашего клуба он станет отличным приобретением.

    Я обсудил его кандидатуру с президентом клуба, с вице-президентом, с главным тренером и мы пришли к общему мнению, что можем подписать Магомеда, нам пригодится его опыт. И в итоге был заключен контракт.

    – Когда вы рассказали Пирло про Оздоева про возможность подписания Оздоева, что он ответил? Он знал такого футболиста?

    – Он сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Оздоева и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень. Андреа уже знал Магомеда.

    – Где и при каких обстоятельствах состоялась первая встреча с Магомедом?

    – Сперва мы переговорили с его агентами, объяснили, чего хочет наш клуб. После этого я пообщался с Магомедом по телефону и пригласил его в Стамбул. Он приехал и никаких сложностей не возникало.

    Оздоев отлично понимал ситуацию, понимал, что от него хотят, какие существуют правила. Его все абсолютно устроило, он был счастлив.

    Конечно, я не могу сказать, что все прошло очень уж легко, но в итоге это отличная сделка для всех сторон.

    – Сколько дней заняли переговоры?

    – Полагаю, всего два дня.

    – Пирло удовлетворен формой Оздоева?

    – Мы все довольны тем, в какой форме находится Магомед. Мы понимаем, что какое-то время он находился без команды, в статусе свободного агента, но он поддерживал физические кондиции в должном состоянии.

    По моим оценкам, примерно дней через десять он будет в оптимальной форме, потому что на тренировках Оздоев проявляет себя с самой лучшей стороны.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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